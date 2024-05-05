Бьюти-ритуалы в полете: уход за собой в воздухе

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Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет

1:03
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Роллер от Puressentiel для снятия напряжения и стресса: средство, содержащее 9 эфирных масел, помогающих расслабиться и успокоиться во время перелетов. Обеспечивает облегчение боли в течение первых 5 минут и полное снятие болевого синдрома в течение часа. Наносить роллер рекомендуется точечным массажем в области головы, шеи и плечевого пояса.

Косметические продукты, которые необходимо взять с собой в самолет
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Увлажняющий крем Glamglow Moisturetrip: предназначен для увлажнения кожи в условиях сухого воздуха в самолете. Содержит гиалуроновую кислоту, антиоксиданты и чага инка инчи масло, которые помогают бороться с темными кругами под глазами и раздражениями кожи.

Набор из 7 ампул "Beauty Selection" от Arcaya: travel-сет содержит бестселлеры ампул красоты для ухода за кожей во время отдыха. Включает ампулы для устранения отечности, регенерации клеток, увлажнения и восстановления сияния кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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