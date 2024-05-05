Как увеличить свои пенсионные накопления и накопить на жилье с помощью государственных программ

Россиянам рассказали, как купить квартиру и увеличить пенсию

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите копить на покупку жилья или увеличить размер своей будущей пенсии? Наша страна предлагает уникальную программу долгосрочных инвестиций, включающую три доступных финансовых инструмента для каждого гражданина.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Инвестирование в пенсионные накопления с государственным софинансированием

Первый инструмент позволяет инвестировать накопительную часть пенсии и получать проценты, причём государство не только софинансирует ваш вклад, но и предоставит налоговый вычет. Такой способ гарантирует доход, в два раза превышающий стандартные банковские вклады! Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3)

Второй инструмент ориентирован на опытных инвесторов, желающих вкладываться в акции российских компаний. Индивидуальный инвестиционный счет позволяет формировать собственный портфель акций и извлекать прибыль из роста стоимости этих компаний. Инфраструктурные облигации

Третий инструмент включает инфраструктурные облигации, выпуск которых гарантированно поддерживается государством. Эти облигации предназначены для финансирования проектов, направленных на улучшение жилищных условий населения. Они являются частью стратегической инициативы "Инфраструктурное меню", направленной на реализацию национального проекта "Жильё и городская среда". Кроме того, для улучшения условий на рынке жилья действует специальная программа льготной ипотеки для новостроек, запущенная по инициативе президента для поддержки строительного сектора и улучшения доступности ипотечных кредитов.