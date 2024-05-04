История ОСАГО

ОСАГО: история появления и предназначение

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

ОСАГО было введено в России в 2003 году для обязательного страхования ответственности водителей. ОСАГО не страхует машину, а используется для выплаты компенсаций пострадавшим в ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuha455405 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

История автострахования в России обсуждалась еще во времена Советского Союза, но сложность реализации и финансовая нагрузка препятствовали его внедрению.

Закон об обязательном автостраховании разрабатывался в 1993–1994 годах и был окончательно принят в 2000–2002 годах. ОСАГО успешно действует в России, но вызывает множество вопросов и негативных отзывов у автовладельцев.

Основная цель ОСАГО — обеспечение гарантированных выплат пострадавшим в автомобильных авариях. Введение обязательного автострахования привело к увеличению уровня безопасности на дорогах.

Страховая история представлена в виде коэффициента КБМ, который используется для расчета стоимости услуг при оформлении ОСАГО. Вопрос отмены ОСАГО в России обсуждается, но маловероятно, что это произойдет в ближайшем будущем.