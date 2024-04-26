Статистика, которая вас поразит: исследование показало рост числа самозанятых в России

В 2023 году общее число самозанятых в РФ выросло на 33%

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году в России наблюдался рост числа самозанятых предпринимателей по сравнению с предыдущим периодом.

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Обороты данной категории предпринимателей также увеличились, однако средний размер чека сократился. Эти выводы содержатся в отчете ЮKassa, сервиса, специализирующегося на приеме платежей, представленного агентству ТАСС.

По данным исследования, в 2023 году общее число самозанятых, использующих ЮKassa, возросло на 33%. Их обороты увеличились на 38%, количество проведенных транзакций выросло на 80%, а количество клиентов увеличилось на 34% по сравнению с предыдущим годом. В то же время средний размер транзакции уменьшился на 23%, составив 934 рубля.

Отдельно стоит отметить, что число самозанятых мужчин в 2023 году увеличилось более значительно, чем количество самозанятых женщин, именно на 55% и 22% соответственно.

То же самое касается и динамики оборота: рост составил 52% и 28% соответственно.