Американские аналитики признали, что нефтяные доходы России увеличились

Bloomberg: Россия более, чем вдвое нарастила нефтяные доходы

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики из США Bloomberg установили, что поступления в российский бюджет от налогов на нефть в апреле 2024 года резко выросли.

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Нефтяные доходы бюджета РФ выросли в годовом исчислении с 497 миллиардов до 1,053 триллиона рублей. РФ нарастила общие нефтегазовые доходы в апреле на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 1,23 триллиона рублей. Этому способствовали растущие цены на российскую нефть, а также ослабление рубля.

В новый, четырнадцатый, пакет антироссийских рестрикций Евросоюза могут войти санкции в отношении танкеров "теневого флота".

Глава спецкомитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные в отношении России ограничительные меры не работают и не вызывают "настоящие проблемы для российской экономики".