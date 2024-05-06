Самолет Nordwind вернулся в Москву после сигнала тревоги: подробности инцидента

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург, был вынужден отправить сигнал тревоги и развернуться обратно к аэропорту отправления.
По информации НСН, основываясь на данных с онлайн-сервиса Flightradar, самолет пропал с радаров. Однако перед этим он успел передать аварийный сигнал. Как сообщает Telegram-канал Mash, воздушное судно совершило разворот над Нижегородской областью и направилось обратно в Москву.
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