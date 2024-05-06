Самолет Nordwind вернулся в Москву после сигнала тревоги: подробности инцидента

Летевший в Оренбург самолет подал сигнал тревоги и повернул на Москву

0:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург, был вынужден отправить сигнал тревоги и развернуться обратно к аэропорту отправления.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

По информации НСН, основываясь на данных с онлайн-сервиса Flightradar, самолет пропал с радаров. Однако перед этим он успел передать аварийный сигнал. Как сообщает Telegram-канал Mash, воздушное судно совершило разворот над Нижегородской областью и направилось обратно в Москву.