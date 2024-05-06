Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов будут переданы Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, в Евросоюзе якобы было достигнуто соглашение о том, как использовать неожиданные доходы от замороженных российских активов.
Он подчеркнул, что около 90 % этих средств планируется направить на оборонительные нужды Украины, при этом нет обязательства закупать оружие в Европе.
Ранее Катарина Матернова, представитель ЕС в Киеве, заявила, что Евросоюз может направить первые доходы от замороженных российских активов на нужды Украины уже в конце этого года.
США уже приняли решение об изъятии и передаче Украине 5 млрд.$ от российских активов, в Евросоюзе, где заморожено 200 млрд.$ с подобным решением пока медлят, поскольку это может нанести сокрушительный удар по финансовой репутации ЕС.
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