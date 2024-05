Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов будут переданы Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, в Евросоюзе якобы было достигнуто соглашение о том, как использовать неожиданные доходы от замороженных российских активов.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International