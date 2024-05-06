Олаф Шольц заявил, что доходы от российских активов будут переданы Украине

Олаф Шольц заявил, что в ЕС отправят доходы от российских активов на помощь Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, в Евросоюзе якобы было достигнуто соглашение о том, как использовать неожиданные доходы от замороженных российских активов.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что около 90 % этих средств планируется направить на оборонительные нужды Украины, при этом нет обязательства закупать оружие в Европе.

Ранее Катарина Матернова, представитель ЕС в Киеве, заявила, что Евросоюз может направить первые доходы от замороженных российских активов на нужды Украины уже в конце этого года.

США уже приняли решение об изъятии и передаче Украине 5 млрд.$ от российских активов, в Евросоюзе, где заморожено 200 млрд.$ с подобным решением пока медлят, поскольку это может нанести сокрушительный удар по финансовой репутации ЕС.