Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
Почему не рекомендуется чистить зубы непосредственно после еды: разъяснения стоматолога

Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Не рекомендуется чистить зубы непосредственно после еды! Стоматологи настаивают на том, что лучше всего просто прополоскать рот водой после приема пищи. Вот почему.

Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Прием пищи изменяет уровень рН во рту. Для начала, давайте разберемся с понятием рН. Это уровень кислотности и щелочности в организме, который измеряется по шкале от 0 (самый кислый) до 14 (самый щелочной). В рту должен сохраняться нейтральный уровень рН, однако во время еды он может стать более кислым. Стимуляция слюны во время еды способствует расщеплению пищи, что приводит к образованию кислоты. Поэтому полоскание рта водой может помочь нейтрализовать рН и предотвратить образование налета.

Изменение рН также влияет на скорость появления кариеса. Кислота, оседающая на зубах после еды, и бактерии, образующиеся на поверхности зубов, являются основными причинами развития кариеса. Поэтому ополаскивание рта обычной водой является разумным способом борьбы с этой проблемой.

Особенно важно полоскать рот после употребления кислых и сладких продуктов. Такие продукты, как квашеная капуста, уксус, помидоры, цитрусовые и ананасы, обладают высокой кислотностью, поэтому прополаскивание после их употребления помогает очистить полость рта и снизить воспалительные реакции.

Но следует избегать полоскания рта газированной водой. Даже без сахара, газированные напитки содержат кислоту, которая может ослабить эмаль зубов. Поэтому длительное потребление газированных напитков может негативно сказаться на состоянии зубов и общем здоровье.

Использование ополаскивателей после еды также не заменяет полоскание водой. В большинстве случаев ополаскиватели для полости рта содержат кислоту, которая может негативно влиять на эмаль зубов. Основное преимущество ополаскивателей заключается в борьбе с неприятным запахом изо рта, но они не являются эффективной альтернативой для поддержания здоровья полости рта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция
Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников