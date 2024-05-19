Почему не рекомендуется чистить зубы непосредственно после еды: разъяснения стоматолога

Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не рекомендуется чистить зубы непосредственно после еды! Стоматологи настаивают на том, что лучше всего просто прополоскать рот водой после приема пищи. Вот почему.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Прием пищи изменяет уровень рН во рту. Для начала, давайте разберемся с понятием рН. Это уровень кислотности и щелочности в организме, который измеряется по шкале от 0 (самый кислый) до 14 (самый щелочной). В рту должен сохраняться нейтральный уровень рН, однако во время еды он может стать более кислым. Стимуляция слюны во время еды способствует расщеплению пищи, что приводит к образованию кислоты. Поэтому полоскание рта водой может помочь нейтрализовать рН и предотвратить образование налета.

Изменение рН также влияет на скорость появления кариеса. Кислота, оседающая на зубах после еды, и бактерии, образующиеся на поверхности зубов, являются основными причинами развития кариеса. Поэтому ополаскивание рта обычной водой является разумным способом борьбы с этой проблемой.

Особенно важно полоскать рот после употребления кислых и сладких продуктов. Такие продукты, как квашеная капуста, уксус, помидоры, цитрусовые и ананасы, обладают высокой кислотностью, поэтому прополаскивание после их употребления помогает очистить полость рта и снизить воспалительные реакции.

Но следует избегать полоскания рта газированной водой. Даже без сахара, газированные напитки содержат кислоту, которая может ослабить эмаль зубов. Поэтому длительное потребление газированных напитков может негативно сказаться на состоянии зубов и общем здоровье.

Использование ополаскивателей после еды также не заменяет полоскание водой. В большинстве случаев ополаскиватели для полости рта содержат кислоту, которая может негативно влиять на эмаль зубов. Основное преимущество ополаскивателей заключается в борьбе с неприятным запахом изо рта, но они не являются эффективной альтернативой для поддержания здоровья полости рта.