Этот кустарник выделяется яркой огненно-красной листвой и белыми цветками в период цветения. Фотиния теплолюбива и распространена в Южной и Восточной Азии, а также в Северной Америке. В нашей стране её выращивают в южных регионах и на Кавказе.
Фотиния предпочитает солнечные или слегка затенённые места и плодородные, хорошо дренированные почвы, особенно суглинки. Не рекомендуется сажать её на тяжёлых глинистых грунтах.
При посадке нескольких кустов, оставляйте между ними 50-100 см. Взрослое растение засухоустойчиво, но молодые саженцы в первые 2 года требуют регулярного полива. Не размещайте кустарник рядом с плотным забором, так как ему необходим доступ к свежему воздуху.
Весной обрезают повреждённые ветви и вносят минеральные удобрения; осенью — органические. Фотиния идеально подходит для живой изгороди, но следует тщательно выбирать соседние растения, так как она не может конкурировать за влагу и питательные вещества.
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