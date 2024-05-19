Этот кустарник выделяется яркой огненно-красной листвой и белыми цветками

Почему стоит посадить фотинию

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот кустарник выделяется яркой огненно-красной листвой и белыми цветками в период цветения. Фотиния теплолюбива и распространена в Южной и Восточной Азии, а также в Северной Америке. В нашей стране её выращивают в южных регионах и на Кавказе.

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Фотиния предпочитает солнечные или слегка затенённые места и плодородные, хорошо дренированные почвы, особенно суглинки. Не рекомендуется сажать её на тяжёлых глинистых грунтах.

При посадке нескольких кустов, оставляйте между ними 50-100 см. Взрослое растение засухоустойчиво, но молодые саженцы в первые 2 года требуют регулярного полива. Не размещайте кустарник рядом с плотным забором, так как ему необходим доступ к свежему воздуху.

Весной обрезают повреждённые ветви и вносят минеральные удобрения; осенью — органические. Фотиния идеально подходит для живой изгороди, но следует тщательно выбирать соседние растения, так как она не может конкурировать за влагу и питательные вещества.