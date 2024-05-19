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Этот кустарник выделяется яркой огненно-красной листвой и белыми цветками

Почему стоит посадить фотинию

1:08
Садоводство » Цветы

Этот кустарник выделяется яркой огненно-красной листвой и белыми цветками в период цветения. Фотиния теплолюбива и распространена в Южной и Восточной Азии, а также в Северной Америке. В нашей стране её выращивают в южных регионах и на Кавказе.

Почему стоит посадить фотинию
Фото: commons.wikimedia.org by Cillas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Фотиния предпочитает солнечные или слегка затенённые места и плодородные, хорошо дренированные почвы, особенно суглинки. Не рекомендуется сажать её на тяжёлых глинистых грунтах.

При посадке нескольких кустов, оставляйте между ними 50-100 см. Взрослое растение засухоустойчиво, но молодые саженцы в первые 2 года требуют регулярного полива. Не размещайте кустарник рядом с плотным забором, так как ему необходим доступ к свежему воздуху.

Весной обрезают повреждённые ветви и вносят минеральные удобрения; осенью — органические. Фотиния идеально подходит для живой изгороди, но следует тщательно выбирать соседние растения, так как она не может конкурировать за влагу и питательные вещества.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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