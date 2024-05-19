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Защити свои личные границы: гайд по психологическим трюкам 

Личные границы: что это, как установить и отстоять  

1:41
Здоровье

Защита своих границ — это важное и необходимое умение, которое помогает нам сохранить свою энергию, время и эмоциональное благополучие. Часто люди не осознают, что у них есть право устанавливать границы и защищать их от посягательств со стороны других. Однако, это необходимо для того, чтобы сохранить свою самооценку и не позволить окружающим превзойти наши личные границы.

Личные границы ч.1: как узнать свои границы. Польза злости. 3 степени близости отношений

В первую очередь, необходимо научиться говорить "нет". Многие люди испытывают трудности с отказом, поскольку хотят быть любезными и не хотят обидеть других. Однако, запомните, что ваше время и энергия — это ваши ресурсы, которые вы имеете право использовать по своему усмотрению. Если вы не хотите делать что-то или чувствуете, что это будет нарушением ваших границ, не стесняйтесь сказать "нет".

Также важно уметь выражать свои чувства и потребности.

Если вас что-то беспокоит или вас задевает, не притворяйтесь, что все в порядке. Вы имеете право рассказать другим о своих чувствах и объяснить, какие поведенческие шаблоны вызывают у вас дискомфорт.

Кроме того, помните, что у вас есть право на личное пространство и время для себя. Не стесняйтесь отстаивать свою личную территорию и требовать уважения к ней. Будьте готовы отстаивать свои границы и не допускать нарушений, даже если это потребует от вас конфронтации.

Защита своих границ — это не эгоизм, а забота о себе и своем благополучии. Помните, что только вы сами можете защитить свои границы и обеспечить себе комфортную жизнь.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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