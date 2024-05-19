Важно знать: какие подарки не стоит привозить в Турцию, чтобы не обидеть местных жителей

Когда вы приезжаете в Турцию и вдруг решаете порадовать местных жителей подарками из своей страны, важно учитывать культурные и религиозные нюансы, чтобы презент был уместен и принят с благодарностью. Вот несколько типов подарков, которые лучше не брать с собой в Турцию.
Продукты с желатином
Зефир, желейные конфеты и мармелад часто содержат желатин, который может быть сделан из свинины, что неприемлемо для мусульман. Даже если продукт изготовлен из агар-агара, лучше избегать его, чтобы не создать недоразумений.
Рыбные деликатесы и мясные продукты
Такие продукты, как селёдка, икра или колбаса, могут быть встречены с опаской по аналогичным причинам, как и желатин. Свинину в Турции мусульмане не едят.
Экзотическая еда
Избегайте привозить продукты, которые могут показаться необычными или экзотичными турецкому населению, например, варенье из сосновых шишек, марципан или нестандартный чай. Турки консервативны в еде, и такие продукты могут быть им не по вкусу.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".