Важно знать: какие подарки не стоит привозить в Турцию, чтобы не обидеть местных жителей

Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда вы приезжаете в Турцию и вдруг решаете порадовать местных жителей подарками из своей страны, важно учитывать культурные и религиозные нюансы, чтобы презент был уместен и принят с благодарностью. Вот несколько типов подарков, которые лучше не брать с собой в Турцию.

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Продукты с желатином

Зефир, желейные конфеты и мармелад часто содержат желатин, который может быть сделан из свинины, что неприемлемо для мусульман. Даже если продукт изготовлен из агар-агара, лучше избегать его, чтобы не создать недоразумений.

Рыбные деликатесы и мясные продукты

Такие продукты, как селёдка, икра или колбаса, могут быть встречены с опаской по аналогичным причинам, как и желатин. Свинину в Турции мусульмане не едят.

Экзотическая еда

Избегайте привозить продукты, которые могут показаться необычными или экзотичными турецкому населению, например, варенье из сосновых шишек, марципан или нестандартный чай. Турки консервативны в еде, и такие продукты могут быть им не по вкусу.