Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тимур Батрудинов высказался о романе с Ольгой Бузовой: "У нас химия"
Как эффективно использовать функцию Auto Store в вашем автомобильном радио
Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Важно знать: какие подарки не стоит привозить в Турцию, чтобы не обидеть местных жителей

Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям

1:08
Туризм

Когда вы приезжаете в Турцию и вдруг решаете порадовать местных жителей подарками из своей страны, важно учитывать культурные и религиозные нюансы, чтобы презент был уместен и принят с благодарностью. Вот несколько типов подарков, которые лучше не брать с собой в Турцию.

Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Продукты с желатином

Зефир, желейные конфеты и мармелад часто содержат желатин, который может быть сделан из свинины, что неприемлемо для мусульман. Даже если продукт изготовлен из агар-агара, лучше избегать его, чтобы не создать недоразумений.

Рыбные деликатесы и мясные продукты

Такие продукты, как селёдка, икра или колбаса, могут быть встречены с опаской по аналогичным причинам, как и желатин. Свинину в Турции мусульмане не едят.

Экзотическая еда

Избегайте привозить продукты, которые могут показаться необычными или экзотичными турецкому населению, например, варенье из сосновых шишек, марципан или нестандартный чай. Турки консервативны в еде, и такие продукты могут быть им не по вкусу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция
Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников