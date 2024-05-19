"Счастлива, что дожила": Кадышева появилась на публике после новостей о раке

Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РФ Надежда Кадышева выступила 18 мая во Всероссийском музее декоративного искусства. Как пишет NEWS. RU, это первое выступление певицы после новостей об онкологии.

Фото: youtube.com by канал Сергей Марков is licensed under public domain

Сообщается, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" выглядела на сцене бодро и свежо. Она появилась вместе со своим супругом, баянистом Александром Костюком, с которым они вместе уже 40 лет. После исполнения популярной песни "Виновата ли я", Кадышева публично выразила благодарность близким.

"Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра "Золотое кольцо" — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет, — сказала Кадышева.

Надежда Кадышева 1 июня отметит свой юбилей.

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