"Счастлива, что дожила": Кадышева появилась на публике после новостей о раке

Народная артистка РФ Надежда Кадышева выступила 18 мая во Всероссийском музее декоративного искусства. Как пишет NEWS. RU, это первое выступление певицы после новостей об онкологии.
Сообщается, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" выглядела на сцене бодро и свежо. Она появилась вместе со своим супругом, баянистом Александром Костюком, с которым они вместе уже 40 лет. После исполнения популярной песни "Виновата ли я", Кадышева публично выразила благодарность близким.
"Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра "Золотое кольцо" — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет, — сказала Кадышева.
Надежда Кадышева 1 июня отметит свой юбилей.
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