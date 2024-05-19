Ароматный сэндвич с хумусом и помидорами: идеальный перекус или вкусный вариант для завтрака

Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвич с овощами и хумусом наверняка станет любимым блюдом в семье. Этот аппетитный сэндвич, который легко приготовить дома, можно подавать на завтрак.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 зубчика чеснока

1 чашка нута

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки соли

2 веточки кинзы

1 помидор

Кунжутная паста по желанию

1/2 стакана оливкового масла

2 яичных белка

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

4 ломтика цельнозернового хлеба

Приготовление

Отварите нут. Смешайте отваренный нут вместе с кунжутной пастой, чесноком, яичными белками, кинзой, оливковым маслом и лимонным соком в кухонном комбайне. Получив густую пасту, переложите её в банку, посолите и поперчите. Возьмите ломтик хлеба и намажьте на него эту пасту, сверху положите дольки помидоров и ещё ломтик хлеба. Ваш овощной сэндвич с хумусом готов. Перед подачей украсьте веточками кинзы.