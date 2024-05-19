Ароматный сэндвич с хумусом и помидорами: идеальный перекус или вкусный вариант для завтрака

Сэндвич с овощами и хумусом наверняка станет любимым блюдом в семье. Этот аппетитный сэндвич, который легко приготовить дома, можно подавать на завтрак.
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Ингредиенты
2 зубчика чеснока
1 чашка нута
1 столовая ложка лимонного сока
1/2 чайной ложки соли
2 веточки кинзы
1 помидор
Кунжутная паста по желанию
1/2 стакана оливкового масла
2 яичных белка
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
4 ломтика цельнозернового хлеба
Приготовление
Отварите нут.
Смешайте отваренный нут вместе с кунжутной пастой, чесноком, яичными белками, кинзой, оливковым маслом и лимонным соком в кухонном комбайне. Получив густую пасту, переложите её в банку, посолите и поперчите.
Возьмите ломтик хлеба и намажьте на него эту пасту, сверху положите дольки помидоров и ещё ломтик хлеба. Ваш овощной сэндвич с хумусом готов. Перед подачей украсьте веточками кинзы.