Ароматный сэндвич с хумусом и помидорами: идеальный перекус или вкусный вариант для завтрака

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Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус

1:07
Еда

Сэндвич с овощами и хумусом наверняка станет любимым блюдом в семье. Этот аппетитный сэндвич, который легко приготовить дома, можно подавать на завтрак.

Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чашка нута
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2 веточки кинзы
  • 1 помидор
  • Кунжутная паста по желанию
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 2 яичных белка
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 4 ломтика цельнозернового хлеба

Приготовление

  1. Отварите нут.
  2. Смешайте отваренный нут вместе с кунжутной пастой, чесноком, яичными белками, кинзой, оливковым маслом и лимонным соком в кухонном комбайне. Получив густую пасту, переложите её в банку, посолите и поперчите.
  3. Возьмите ломтик хлеба и намажьте на него эту пасту, сверху положите дольки помидоров и ещё ломтик хлеба. Ваш овощной сэндвич с хумусом готов. Перед подачей украсьте веточками кинзы.
Сендвич с хумусом и жареными овощами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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