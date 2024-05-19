"Что ты мне несешь?": звезду Comedy Woman запугивали врачи во время беременности

Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка из шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в программе "Секрет на миллион" призналась, что во время беременности ее ребенку ставили диагноз синдрома Дауна.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Изначально комикесса долгое время не могла забеременеть, поэтому уже отчаялась иметь ребенка. Однако они с первым мужем все-таки смогли зачать малыша.

"В январе я узнала, что беременна, и в начале марта иду на скрининг. И ставят диагнозы… Первый был синдром Дауна со словами: "Я бы посмотрела через неделю, но нет, тут всё понятно", — рассказала подробности Ангарская.

Но в тот момент она отказалась верить в этот диагноз и решила обратиться к другому специалисту. Врач сказала, что делать скрининг еще рано, а спустя время результаты показали, что у женщины родится здоровый малыш.

В настоящее время юмористка счастлива во втором браке — с первым мужем, иорданцем Раедой Бани они прожили вместе пять лет.

Ранее Анна Калашникова рассказала о романе с Прохором Шаляпиным.