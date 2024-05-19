"Очень смешно": комики безжалостно высмеяли три развода Леры Кудрявцевой на публике

Лера Кудрявцева стала объектом острых шуток в ходе юмористического шоу "Звезды", где комики затронули её неудачи в личной жизни.
Телеведущая пережила три неудачных брака: первый — с музыкантом Сергеем Ленюком, который изменял ей в период беременности; второй — с бизнесменом Матвеем Морозовым, который оказался преступником и был арестован; третий — с хоккеистом Игорем Макаровым, с которым она рассталась после десяти лет брака.
В рамках шоу, комментируя свои неудачи, Кудрявцева философски отреагировала на шутку команды о том, что у неё лучше всего получается разводиться, сказав: "Очень смешно".
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