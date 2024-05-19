Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
Шокирующая правда: сколько времени собака может терпеть одиночество

Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста

1:17
Зоосфера » Собаки

Как бы приятно ни было проводить время дома в компании любимого питомца, наступает момент, когда нужно покинуть свое уютное жилье и оставить собаку одну.

Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этот момент у хозяина возникает вопрос: как долго собака может находиться в одиночестве, чтобы не скучать?

Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов: возраста питомца и его породы.

Начнем с возраста. Маленькие щенки нуждаются в постоянном внимании, поэтому до двух месяцев их можно оставлять одних не более чем на час.

По достижении трех месяцев это время можно увеличить до двух часов, а через еще два месяца – до четырех часов.

Когда щенку исполнится пять месяцев, его можно оставлять одного дома до пяти часов.

Теперь о породе. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным кинологом, который объяснит особенности вашей собаки.

Например, чау-чау не сильно привязаны к человеку и могут спокойно переносить отсутствие владельца. Французские бульдоги не выдержат разлуку дольше шести часов, а такс не рекомендуется оставлять одних больше восьми часов. Бигли начинают страдать уже спустя пару часов одиночества.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Забота о зубах: почему лучше не чистить их сразу после еды
Певица Надежда Кадышева впервые вышла на сцену после новостей о раке
В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция
Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста
Почему стоит посадить фотинию
Овощной сэндвич с хумусом: вкусный перекус
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников