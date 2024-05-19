Шокирующая правда: сколько времени собака может терпеть одиночество

Можно ли оставлять собаку одну дома: зависит от породы и от возраста

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как бы приятно ни было проводить время дома в компании любимого питомца, наступает момент, когда нужно покинуть свое уютное жилье и оставить собаку одну.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этот момент у хозяина возникает вопрос: как долго собака может находиться в одиночестве, чтобы не скучать?

Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов: возраста питомца и его породы.

Начнем с возраста. Маленькие щенки нуждаются в постоянном внимании, поэтому до двух месяцев их можно оставлять одних не более чем на час.

По достижении трех месяцев это время можно увеличить до двух часов, а через еще два месяца – до четырех часов.

Когда щенку исполнится пять месяцев, его можно оставлять одного дома до пяти часов.

Теперь о породе. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным кинологом, который объяснит особенности вашей собаки.

Например, чау-чау не сильно привязаны к человеку и могут спокойно переносить отсутствие владельца. Французские бульдоги не выдержат разлуку дольше шести часов, а такс не рекомендуется оставлять одних больше восьми часов. Бигли начинают страдать уже спустя пару часов одиночества.