Шокирующая правда: сколько времени собака может терпеть одиночество

Как бы приятно ни было проводить время дома в компании любимого питомца, наступает момент, когда нужно покинуть свое уютное жилье и оставить собаку одну.
В этот момент у хозяина возникает вопрос: как долго собака может находиться в одиночестве, чтобы не скучать?
Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов: возраста питомца и его породы.
Начнем с возраста. Маленькие щенки нуждаются в постоянном внимании, поэтому до двух месяцев их можно оставлять одних не более чем на час.
По достижении трех месяцев это время можно увеличить до двух часов, а через еще два месяца – до четырех часов.
Когда щенку исполнится пять месяцев, его можно оставлять одного дома до пяти часов.
Теперь о породе. Лучше всего проконсультироваться с профессиональным кинологом, который объяснит особенности вашей собаки.
Например, чау-чау не сильно привязаны к человеку и могут спокойно переносить отсутствие владельца. Французские бульдоги не выдержат разлуку дольше шести часов, а такс не рекомендуется оставлять одних больше восьми часов. Бигли начинают страдать уже спустя пару часов одиночества.
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