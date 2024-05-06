Не забывайте предохраняться: россиянам напомнили о правилах безопасности на портале "Госуслуг" на фоне предложения Милонова об онлайн-знакомствах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специализированный раздел для знакомств на портале "Госуслуг".
Он аргументировал это тем, что существующие платформы для знакомств ориентированы больше на кратковременные отношения и не способствуют поиску серьезных партнеров. По его мнению, государственный сервис мог бы предложить более серьезный и безопасный подход к поиску спутника жизни.
Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина поддерживает инициативу Милонова, указывая на высокий уровень защиты портала "Госуслуги". Платформа использует множественные методы идентификации пользователей, что значительно уменьшает риски связанные с мошенничеством. Однако Митрохина также подчеркивает, что даже на такой защищенной платформе пользователи должны оставаться бдительными. Она рекомендует проверять подлинность сайта, убедившись, что используется официальный адрес портала, а также активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Таким образом, хотя предложение Милонова может казаться инновационным решением в сфере онлайн-знакомств, оно требует от пользователей осознанного подхода к безопасности своих данных и личной информации.
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