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Не забывайте предохраняться: россиянам напомнили о правилах безопасности на портале "Госуслуг" на фоне предложения Милонова об онлайн-знакомствах

Эксперт предупредил о мерах безопасности на портале "Госуслуг"

1:20
Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специализированный раздел для знакомств на портале "Госуслуг".

Эксперт предупредил о мерах безопасности на портале "Госуслуг"
Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он аргументировал это тем, что существующие платформы для знакомств ориентированы больше на кратковременные отношения и не способствуют поиску серьезных партнеров. По его мнению, государственный сервис мог бы предложить более серьезный и безопасный подход к поиску спутника жизни.

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина поддерживает инициативу Милонова, указывая на высокий уровень защиты портала "Госуслуги". Платформа использует множественные методы идентификации пользователей, что значительно уменьшает риски связанные с мошенничеством. Однако Митрохина также подчеркивает, что даже на такой защищенной платформе пользователи должны оставаться бдительными. Она рекомендует проверять подлинность сайта, убедившись, что используется официальный адрес портала, а также активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таким образом, хотя предложение Милонова может казаться инновационным решением в сфере онлайн-знакомств, оно требует от пользователей осознанного подхода к безопасности своих данных и личной информации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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