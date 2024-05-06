Ксения Собчак рассказала о свадьбе с первым мужем

Ксения Собчак сожалеет о том, что не отметила первый брак с размахом

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Звезда разврата" нынешнего политического бомонда Ксения Собчак с ностальгией высказалась о том, что её первая свадьба была недостаточно роскошной.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

"Мой первый муж Максим (Виторган) хотел сделать все так камерно. У нас было мало людей, все было очень скромно. Я была так влюблена, поддерживала это его желание. Я кайфовала, у нас была отличная маленькая свадьба, но, конечно, где-то глубоко в душе мне хотелось что-то пышное: белое платье, торт, голуби в небо… Не знаю, почему"

Бывшие супруги поддерживают общение и иногда проводят вместе семейные праздники — всё ради сына Платона. Ксения старается не говорить плохо о Максиме, хотя на этот раз призналась, что втайне мечтала о более пышной свадьбе, а не о скромно отмеченном празднике, который у них был.

Сейчас мадам Собчак состоит во втором браке с режиссёром либерального направления Константином Богомоловым, хотя ходят слухи о других увлечениях.