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Секрет идеального маринада для шашлыка: предлагаем нестандартные рецепты для всех видов мяса

Десять маринадов для шашлыка, которые сделают мясо очень нежным и ароматным

3:18
Еда

Майские праздники продолжаются, по традиции эти дни россияне проводят на природе или на даче в компании друзей, а стол ломится от разнообразных закусок и, конечно же, ароматных шашлыков. Если вы решили отойти от привычной рецептуры и хотите разнообразить меню необычным вкусом, то стоит попробовать эти нестандартные  маринады для шашлыка, которыми поделилось издание Петербург2.

Десять маринадов для шашлыка, которые сделают мясо очень нежным и ароматным
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Маринад с грейпфрутом

Грейпфрут заменит уже надоевший многим лимон, мясо будет более нежным и с лёгкой кислинкой.

Для приготовления понадобятся: сок 1 грейпфрута, 50 г кинзы, специи по вкусу. Смесью залейте мясо и оставьте на 5 часов.

Медово-горчичный маринад для куриного шашлыка

Понадобятся: 2 столовые ложки мёда, сок 1 апельсина и баночка горчицы. Маринуйте мясо 4 часа.

Маринад на томатном соке

Понадобятся: 0,5 литра томатного сока на 1 кг мяса, 2 ложки яблочного уксуса, чайная ложка сока лимона, пара луковиц, соль и перец по вкусу.

Держите замаринованное мясо в холодильнике не менее 5 часов.

Маринад для говядины (делает мясо мягким)

Ингредиенты: сушёный базилик, 1 луковица, 50 мл оливкового масла, перец и соль. Лук нарезается кольцами, мясо маринуется в холодильник минимум 6-7 часов.

Маринад из киви (для говядины и свинины)

Для маринада нужно: 2-3 киви на 1 кг мяса, соль и перец, репчатый лук. Лук перемешайте с мясом, добавьте специи, подержите в холодильнике 4 часа, за час до приготовления добавьте к мясу измельченный киви.

Кофейный маринад (для свинины)

Ингредиенты: 4 луковицы, 1 литр горячего кофе (подойдёт и растворимый). 4 ст.л. оливкового масла, соль и перец.

Маринад с вином и мятой (для телятины и свинины)

Ингредиенты: на 1 кг мяса 5 ст.л. оливкового масла, 50 мл белого вина , 2 зубчика чеснока, около 10 веточек мяты, специи.

Индийский маринад (для индейки или курицы)

Шашлык получится очень нежным и ароматным. Необходимые ингредиенты: 1 манго, 1 л питьевого йогурта, 6-7 зубчиков чеснока, 50 г карри, пучок кинзы, молотый имбирь и щепотка мускатного ореха.  Смесь взбивается в блендере, затем ею заливают мясо.

Гранатовый маринад

С ним даже самое жёсткое мясо будет нежным. Понадобятся: луковица, 1 гранат, 0,5 литра гранатового сока, кориандр и специи.

Азиатский маринад (для любителей восточной кухни)

На 1 кг мяса несколько зубчиков чеснока, соевый соус, тёртый имбирь, чайная ложка молотого перца чили, перец по вкусу. Мясо маринуется в холодильнике в течение 24 часов.

Как Правильно Мариновать Шашлык
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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