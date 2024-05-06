Укроет плотной кроной: это растение поможет в борьбе с сорняками, не давая им расти

Почему стоит посадить фитолакку

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Одним очень полезным растением для открытых и полутенистых мест является лаконос ягодный, также известный как фитолакка. Этот сильнорослый травянистый кустарник с крупной листвой и оригинальными соцветиями в форме свечей привлекает внимание своей красотой и неприхотливостью. Лаконос способен украсить любой уголок сада и защитить почву от сорняков своей плотной кроной. К осени его листва окрашивается в яркие тона, а ягодные гроздья остаются на ветвях до наступления морозов.

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В зимний период вся надземная часть растения отмирает, но корни, уходя глубоко в землю, успешно переносят суровые морозы. С приходом весны лаконос вновь оживает и становится декоративным до поздней осени. Этот многолетник приносит значительную пользу саду и окружающим растениям, так как фитолакка способствует отпугиванию многих вредителей. Рядом с ним плодоядные насекомые, пилильщики и другие вредители не проявляют активности.

