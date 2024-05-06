Укроет плотной кроной: это растение поможет в борьбе с сорняками, не давая им расти

Одним очень полезным растением для открытых и полутенистых мест является лаконос ягодный, также известный как фитолакка. Этот сильнорослый травянистый кустарник с крупной листвой и оригинальными соцветиями в форме свечей привлекает внимание своей красотой и неприхотливостью. Лаконос способен украсить любой уголок сада и защитить почву от сорняков своей плотной кроной. К осени его листва окрашивается в яркие тона, а ягодные гроздья остаются на ветвях до наступления морозов.
В зимний период вся надземная часть растения отмирает, но корни, уходя глубоко в землю, успешно переносят суровые морозы. С приходом весны лаконос вновь оживает и становится декоративным до поздней осени. Этот многолетник приносит значительную пользу саду и окружающим растениям, так как фитолакка способствует отпугиванию многих вредителей. Рядом с ним плодоядные насекомые, пилильщики и другие вредители не проявляют активности.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.