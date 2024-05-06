Американские аналитики предрекли снижение мирового спроса на бензин

Аналитики из США полагают, что роста спроса на бензин не будет

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики издания Wood Mackenzie установили, что спрос на топливо в мире может сократиться вдвое, что повлияет на маржу НПЗ.

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Аналитики считают, что электромобили виноваты в снижении спроса на бензин. Рост спроса на топливо в Китае составит 1,3%, а в Индии спрос близок к рекорду. В США спрос на топливо уже упал, и НПЗ страны будут сокращать прибыль. В Европе спрос на бензин вырастет на 2,3% в 2024 году. Африка прибавит к мировой нефтепереработке 300 тыс. б/с за счет нового нигерийского завода Dangote.

Маржа НПЗ в США и Азии выросла на 85% при переработке WTI и на 29% - при использовании Brent.