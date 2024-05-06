Кого убить, а кого оставить: что делать, если в доме живет кошка и тараканы

Эксперты рассказали, что делать, если в доме с кошкой завелись тараканы

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Тараканы могут появиться в жилище не из-за халатности владельцев. Вместо того чтобы искать причины их появления, давайте обсудим, как избавиться от них, не навредив домашним питомцам.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первоначально рекомендуется, чтобы жильцы и их питомцы покинули помещение на несколько дней во время обработки от тараканов. Однако если это невозможно, предлагаем альтернативный метод, который не требует длительного отсутствия.

Для начала вам нужно приобрести минимум 500 г борной кислоты (обычно продаётся в садовых магазинах). Растворите порошок в воде и используйте пульверизатор для распыления раствора на стены и мебель.

Дополнительно, сварите яйцо, выделите желток и смешайте его с чайной ложкой борной кислоты и немного ароматизированным растительным маслом. Из полученной массы сформируйте мелкие шарики и расположите их в местах, недоступных для питомцев.

Не забудьте также насыпать порошок вдоль плинтусов на кухне и в коридоре.

И, наконец, чтобы борная кислота эффективно сработала, убедитесь, что у тараканов нет доступа к воде. Удаляйте любые источники воды и ликвидируйте протечки.