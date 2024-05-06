Окрашивание волос: дом или салон

Неправильный выбор: почему самостоятельное окрашивание волос неоправданно

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Изменение своего образа, переходя от одного цвета волос к другому, может быть достаточно легким, особенно с современными возможностями окрашивания. Однако, важно сделать это правильно, чтобы не испортить свои волосы. Поговорили мы с опытным стилистом и визажистом Маленой Голубь, чтобы узнать, каким образом можно окрасить волосы в домашних условиях, получив при этом качественный результат.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Малена Голубь, профессиональный стилист и визажист, рассматривает плюсы и минусы домашнего окрашивания. Она признает, что главным плюсом является экономия денег, по сравнению с походом в салон. Тем не менее, есть и недостатки. Нанесение красителя самостоятельно может быть затруднительным, и часто бывает сложно достичь желаемого оттенка. Экономия в этом случае может обернуться дополнительными расходами на исправление ошибок. Малена рассказывает, что часто видит негативные последствия домашнего окрашивания, такие как слишком темный оттенок у темноволосых девушек, что влечет за собой необходимость смывки и дополнительные расходы. Кроме того, она подчеркивает, что профессиональные мастера используют высококачественные красители, что гарантирует хороший результат.

Второй вариант — обратиться к опытному мастеру в салоне. Хотя это потребует дополнительных затрат, результат будет более предсказуемым и качественным. Профессионалы используют специальные красители, которые меньше повреждают волосы и легче выводятся. Малена советует не рисковать и обращаться к специалистам для достижения желаемого цвета волос без риска нанесения вреда.