Реакция на антироссийские высказывания не заставила себя долго ждать: в Британии испугались учений РФ с ТЯО

В Британии всерьёз обеспокоились учениями России с ТЯО

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В ответ на усиление риторики и прямые угрозы вмешательства в украинский конфликт со стороны западных лидеров, включая заявления от президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, Россия заявила о скором проведении военных учений, в которых будет задействовано тактическое ядерное оружие, сообщает EADaily.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Эти учения, как указал Президент России Владимир Путин, будут включать в себя использование нестратегического ядерного оружия, а также активное участие авиации и флота. Ожидается, что маневры пройдут в ближайшее время и станут демонстрацией военной мощи в ответ на западные провокации.

Таблоид Daily Mail в своем материале также упоминает, что для уменьшения напряженности среди британских читателей, редакция привлекла комментарии "независимого военного эксперта" из аналитической группы T-Intelligence Влада Шутю. Он высказался в поддержку действий Запада и осудил российское руководство, однако его самопроизвольная квалификация и происхождение (Ивано-Франковск, Украина) могут вызвать вопросы относительно его объективности.