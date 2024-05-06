В ответ на усиление риторики и прямые угрозы вмешательства в украинский конфликт со стороны западных лидеров, включая заявления от президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, Россия заявила о скором проведении военных учений, в которых будет задействовано тактическое ядерное оружие, сообщает EADaily.
Эти учения, как указал Президент России Владимир Путин, будут включать в себя использование нестратегического ядерного оружия, а также активное участие авиации и флота. Ожидается, что маневры пройдут в ближайшее время и станут демонстрацией военной мощи в ответ на западные провокации.
Таблоид Daily Mail в своем материале также упоминает, что для уменьшения напряженности среди британских читателей, редакция привлекла комментарии "независимого военного эксперта" из аналитической группы T-Intelligence Влада Шутю. Он высказался в поддержку действий Запада и осудил российское руководство, однако его самопроизвольная квалификация и происхождение (Ивано-Франковск, Украина) могут вызвать вопросы относительно его объективности.
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