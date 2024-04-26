Айза Долматова рассказала о планах выйти замуж и родить третьего ребёнка: "Это произойдёт скоро"

Блогер Айза Долматова рассказала о том, как планирует устраивать свою личную жизнь.
Айза Долматова ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, хочет ли она снова связать себя узами брака и родить ребёнка.
"Да. Скоро. Почему-то уверена, что это произойдёт скоро", — написала бывшая жена рэпера Гуфа в социальных сетях.
У Айзы Долматовой двое детей: старший сын Сэм от первого брака с рэпером Гуфом и младший Элвис, родившийся в браке с Дмитрием Анохиным.
Ранее сообщалось, что рэпер Гуф зарёкся вступать в новый брак после двух тяжёлых разводов. Музыкант объяснил, что постарается воздержаться от свадеб и рождения детей.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".