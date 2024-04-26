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Айза Долматова рассказала о планах выйти замуж и родить третьего ребёнка: "Это произойдёт скоро"

Айза Долматова рассказала о предчувствии скорого замужества

0:47
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова рассказала о том, как планирует устраивать свою личную жизнь.

Айза Долматова рассказала о предчувствии скорого замужества
Фото: https://vk.com/aizaanohina1 by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public domain

Айза Долматова ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, хочет ли она снова связать себя узами брака и родить ребёнка.

"Да. Скоро. Почему-то уверена, что это произойдёт скоро", — написала бывшая жена рэпера Гуфа в социальных сетях.

У Айзы Долматовой двое детей: старший сын Сэм от первого брака с рэпером Гуфом и младший Элвис, родившийся в браке с Дмитрием Анохиным.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф зарёкся вступать в новый брак после двух тяжёлых разводов. Музыкант объяснил, что постарается воздержаться от свадеб и рождения детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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