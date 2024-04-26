Исследуйте подводную роскошь: эксклюзивный подводный номер в Занзибаре

На Занзибаре можно поспать среди рыб

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Занзибаре, расположенном на восточном побережье Африки, открылось уникальное место, обещающее незабываемый опыт. Это курорт Манта с эксклюзивным подводным номером, где гости могут засыпать и просыпаться в окружении живописного подводного мира Индийского океана, сообщает Daily Star.

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"Удивительный номер гостиницы окружен океаном и прекрасным островом Пемба. Здесь вы можете окунуться в мир подводной красоты прямо из вашей спальни. Например, окна люкса выходят прямо на риф, где рифовые рыбы и морские обитатели плавают буквально в нескольких шагах", — рассказал представитель курорта.

Кроме того, гости могут насладиться комфортом просторных вилл, расположенных среди обширных тропических садов или на самом побережье, и разнообразием активностей — от снорклинга до спа-процедур, включающих традиционные африканские и азиатские методики.

Стоимость проживания в подводном номере начинается от $1100 (примерно 103 000 рублей по текущему обменному курсу) за ночь на человека при двухместном размещении. Минимальный срок пребывания на курорте составляет три ночи. Кроме того, каждого туриста попросят внести дополнительные $45 (примерно 4200 рублей) за ночь в виде "благотворительного взноса" на поддержку окружающей среды и местного населения острова Пемба.