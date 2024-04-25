Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ

Барды Никитины опровергли слухи о финансировании ими ВСУ

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Барды Сергей и Татьяна Никитины опровергли слухи о финансировании ими ВСУ и потребовали прекратить клеветнические слухи касательно их причастности к антироссийской деятельности. При этом они объяснили свои частые визиты в США семейными обстоятельствами, поскольку там с 1990-ых годов живёт их сын.

Фото: commons.wikimedia.org by Бахтиёр Абдуллаев

Сергей Яковлевич Никитин (род. 8 марта 1944 года, Москва) — советский и российский композитор, автор-исполнитель. Заслуженный деятель искусств РФ (1995), физик, кандидат физико-математических наук.

Татьяна Никитина (урождённая Садыкова) — его жена и партнёр по сцене.

Сергей Никитин с 1962 года пишет песни на стихи российских и зарубежных поэтов. В 1980 году фильм режиссёра В. Меньшова "Москва слезам не верит" с музыкой Сергея Никитина получил премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм года".

Музыка Сергея Никитина используется в театре, кино, на телевидении и радио. Несколько лет, с 1987 по 1995 год, Сергей Никитин работал заведующим музыкальной частью московского театра "Табакерка" под руководством Олега Табакова.

Сергей и Татьяна Никитины никогда публично не выступали с антироссийскими заявлениями.