Названы районы Москвы с самым быстро дорожающим строящимся жильём: за МКАДом

Рекорды подорожания квартир в новостройках с начала года бьёт Троицкий округ Москвы, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на подсчёты платформы bnMAP.pro.
Аналитики портала объяснили, что там продаются самые бюджетные варианты, и по мере готовности домов их раскупили, что сказалось на средней цене.
|Округ
|Январь (млн ₽)
|Апрель (млн ₽)
|Динамика
|ТАО
|8,5
|9,8
|+16,2%
|ЮЗАО
|20,1
|24,1
|+14,8%
|ЮАО
|24,1
|25,7
|+6,7%
|ЗАО
|30,1
|32,3
|+4,9%
|ЦАО
|117,6
|121,7
|+3,5%
|НАО
|11,4
|11,6
|+2%
|ВАО
|19,3
|19,6
|+1,3%
|ЗелАО
|8,7
|8,7
|0%
|СВАО
|20
|20
|0%
|ЮВАО
|16,2
|16,1
|-0,3%
|САО
|22,3
|22,1
|-0,9%
|СЗАО
|28,3
|26,8
|-5,2%
Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы достигла 24,5 миллиона рублей — на 2,6% больше, чем в начале года.
По данным компании "Метриум", в Старой Москве районом с самыми подорожавшими за год новостройками бюджетного сегмента стало Коньково — в 3,23 раза до 22 миллионов рублей.
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