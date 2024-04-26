Названы районы Москвы с самым быстро дорожающим строящимся жильём: за МКАДом

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Средняя цена новой квартиры в Москве достигла 24,5 миллиона рублей

Недвижимость

Рекорды подорожания квартир в новостройках с начала года бьёт Троицкий округ Москвы, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на подсчёты платформы bnMAP.pro.

Средняя цена новой квартиры в Москве достигла 24,5 миллиона рублей
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Аналитики портала объяснили, что там продаются самые бюджетные варианты, и по мере готовности домов их раскупили, что сказалось на средней цене.

Топ по округам на конец апреля 2024 года

Округ Январь (млн ₽) Апрель (млн ₽) Динамика
ТАО 8,5 9,8 +16,2%
ЮЗАО 20,1  24,1 +14,8%
ЮАО 24,1  25,7 +6,7%
ЗАО 30,1  32,3  +4,9%
ЦАО 117,6 121,7  +3,5%
НАО 11,4  11,6  +2%
ВАО 19,3  19,6  +1,3%
ЗелАО 8,7  8,7  0%
СВАО 20 20  0%
ЮВАО 16,2  16,1 -0,3%
САО 22,3  22,1  -0,9%
СЗАО 28,3  26,8  -5,2%

Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы достигла 24,5 миллиона рублей — на 2,6% больше, чем в начале года.

По данным компании "Метриум", в Старой Москве районом с самыми подорожавшими за год новостройками бюджетного сегмента стало Коньково — в 3,23 раза до 22 миллионов рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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