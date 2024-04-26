Названы районы Москвы с самым быстро дорожающим строящимся жильём: за МКАДом

Средняя цена новой квартиры в Москве достигла 24,5 миллиона рублей

Рекорды подорожания квартир в новостройках с начала года бьёт Троицкий округ Москвы, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на подсчёты платформы bnMAP.pro.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Аналитики портала объяснили, что там продаются самые бюджетные варианты, и по мере готовности домов их раскупили, что сказалось на средней цене.

Топ по округам на конец апреля 2024 года

Округ Январь (млн ₽) Апрель (млн ₽) Динамика ТАО 8,5 9,8 +16,2% ЮЗАО 20,1 24,1 +14,8% ЮАО 24,1 25,7 +6,7% ЗАО 30,1 32,3 +4,9% ЦАО 117,6 121,7 +3,5% НАО 11,4 11,6 +2% ВАО 19,3 19,6 +1,3% ЗелАО 8,7 8,7 0% СВАО 20 20 0% ЮВАО 16,2 16,1 -0,3% САО 22,3 22,1 -0,9% СЗАО 28,3 26,8 -5,2%

Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы достигла 24,5 миллиона рублей — на 2,6% больше, чем в начале года.

По данным компании "Метриум", в Старой Москве районом с самыми подорожавшими за год новостройками бюджетного сегмента стало Коньково — в 3,23 раза до 22 миллионов рублей.