"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"

Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой, известной под псевдонимом Jerry Heil, которая представит Украину на "Евровидении".

Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

На видео, опубликованном еще в октябре, певица поет в свитере с надписью "Banderaciaga". Это вызвало волну негодования среди польской общественности, которая назвала украинцев фашистами, "плюнувшими в лицо" Варшаве.

Многие пользователи соцсетей возмутились и призвали не отдавать голоса Украине на конкурсе. Некоторые заявили, что поддержка украинских представителей на "Евровидении" идет вразрез с интересами Польши, несмотря на их участие в финале.

В Сети появились комментарии возмущенных пользователей: "И мы этим ублюдкам помогаем?", "И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется".