"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"

В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой, известной под псевдонимом Jerry Heil, которая представит Украину на "Евровидении".
На видео, опубликованном еще в октябре, певица поет в свитере с надписью "Banderaciaga". Это вызвало волну негодования среди польской общественности, которая назвала украинцев фашистами, "плюнувшими в лицо" Варшаве.
Многие пользователи соцсетей возмутились и призвали не отдавать голоса Украине на конкурсе. Некоторые заявили, что поддержка украинских представителей на "Евровидении" идет вразрез с интересами Польши, несмотря на их участие в финале.
В Сети появились комментарии возмущенных пользователей: "И мы этим ублюдкам помогаем?", "И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется".
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