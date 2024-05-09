"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"

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Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера

0:59
Шоу-бизнес

В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой, известной под псевдонимом Jerry Heil, которая представит Украину на "Евровидении".

Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

На видео, опубликованном еще в октябре, певица поет в свитере с надписью "Banderaciaga". Это вызвало волну негодования среди польской общественности, которая назвала украинцев фашистами, "плюнувшими в лицо" Варшаве.

Многие пользователи соцсетей возмутились и призвали не отдавать голоса Украине на конкурсе. Некоторые заявили, что поддержка украинских представителей на "Евровидении" идет вразрез с интересами Польши, несмотря на их участие в финале.

В Сети появились комментарии возмущенных пользователей: "И мы этим ублюдкам помогаем?", "И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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