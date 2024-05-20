Аппетитные черри, фаршированные сливочным сыром и хрустящими овощами: оригинальная закуска
Фаршированные помидоры черри: вкусная закуска
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Фаршированные помидоры черри наверняка станут фаворитом в вашей семье. Это блюдо легко приготовить дома.
Фото: Own work by Pluma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Идеальная закуска: черри, фаршированные сливочным сыром и хрустящими овощами.
Ингредиенты
- 18 помидоров черри
- 1 чашка огурца
- Листья мяты по желанию
- Чёрный перец по желанию
- 100 г сливочного сыра
- 1 стакан зелёного лука
- Соль по необходимости
Приготовление
- Промойте помидоры, обсушите полотенцем. Срежьте верх, извлеките мякоть.
- В большой миске смешайте сливочный сыр с огурцами, мелко нарезанным луком, листьями мяты, солью и перцем.
- Добавьте сливочную смесь в помидоры, закуску храните в холодильнике.
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