Заменивший Соседова в шоу "За гранью" Тимур Еремеев рассказал о серьезной травме дочери

Дочь телеведущего Тимура Еремеева перенесла операцию на руке

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь телеведущего Тимура Еремеева сломала руку, в результате чего ей потребовалась операция. Об этом рассказал ее отец в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Тимура Еремеева в Инстаграм is licensed under public domain

Ведущий признался, что наследнице вставили штифт, сейчас она носит гипс и восстанавливается.

"Я вот себе никогда ничего не ломал", — отметил 40-летний Тимур Еремеев.

Тимур Еремеев заменил музыкального критика Сергея Соседова в шоу "За гранью". По его словам, программа реально помогает зрителям, а он старается подобрать правильные слова для участников.

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