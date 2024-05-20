Заменивший Соседова в шоу "За гранью" Тимур Еремеев рассказал о серьезной травме дочери

Дочь телеведущего Тимура Еремеева сломала руку, в результате чего ей потребовалась операция. Об этом рассказал ее отец в программе "Звезды сошлись" на НТВ.
Ведущий признался, что наследнице вставили штифт, сейчас она носит гипс и восстанавливается.
"Я вот себе никогда ничего не ломал", — отметил 40-летний Тимур Еремеев.
Тимур Еремеев заменил музыкального критика Сергея Соседова в шоу "За гранью". По его словам, программа реально помогает зрителям, а он старается подобрать правильные слова для участников.
Ранее уехавший из России Андрей Бурковский отправился в Канны.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.