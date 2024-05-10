Ромашковое молоко с гвоздикой и корицей: эффективное натуральное средство от бессонницы

Как приготовить ромашковое молоко

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От лечения бессонницы и уменьшения менструальных болей до снижения уровня сахара в крови и повышения иммунитета: ромашковое молоко — суперполезный напиток.

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Зимой рекомендуется заваривать ромашковый чай на молоке, а летом — на воде.

Ингредиенты

2 стакана молока

1 чайная ложка ванильного экстракта

4 гвоздики

Ромашковый чай

1 палочка корицы

Приготовление

Налейте молоко в кастрюлю. Добавьте 2 чайные ложки ромашкового чая, палочку корицы и гвоздику. Доведите до кипения. Выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Дайте настояться около 5-6 минут. Возьмите две чашки. Добавьте в каждую по 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. Процедите молоко и разделите его поровну на две чашки.