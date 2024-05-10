Ромашковое молоко с гвоздикой и корицей: эффективное натуральное средство от бессонницы
Как приготовить ромашковое молоко
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От лечения бессонницы и уменьшения менструальных болей до снижения уровня сахара в крови и повышения иммунитета: ромашковое молоко — суперполезный напиток.
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche is licensed under Creative Commons CC0 License
Зимой рекомендуется заваривать ромашковый чай на молоке, а летом — на воде.
Ингредиенты
- 2 стакана молока
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 4 гвоздики
- Ромашковый чай
- 1 палочка корицы
Приготовление
- Налейте молоко в кастрюлю. Добавьте 2 чайные ложки ромашкового чая, палочку корицы и гвоздику. Доведите до кипения.
- Выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Дайте настояться около 5-6 минут.
- Возьмите две чашки. Добавьте в каждую по 1/2 чайной ложки ванильного экстракта. Процедите молоко и разделите его поровну на две чашки.
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Ромашковый чай – польза и вред