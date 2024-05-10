Териберка станет местом проведения первого чемпионата по сёрфингу в Мурманской области

Териберка проведёт первый чемпионат по сёрфингу в мае

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Первый национальный чемпионат по сёрфингу запланирован в маленьком селе Териберка, расположенном на побережье Баренцева моря. Об этом объявила президент Федерации сёрфинга Мурманской области Александра Низовец.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under CC BY-SA 4.0

Александра Низовец отметила, что участие в чемпионате уже подтвердили сёрферы из столицы, Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Соревнования в категории "длинная доска" пройдут в период активности волн, который запланирован с 10 по 24 мая. Согласно последним прогнозам, наиболее благоприятные условия для сёрфинга ожидаются в бухте Териберка 15-16 мая, как сообщает агентство "Интерфакс".

Териберка стала широко известна после премьеры фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" в 2015 году. С тех пор ежегодно в селе проводится Арктический фестиваль "Териберка".