Россиянам назвали неожиданные плюсы от труда на даче

По мнению педиатра Ларисы Годун, работа на даче может помочь бороться с депрессией и стрессом. В комментарии для Life. ru она отметила неожиданные пользу от занятий садоводством для россиян.
По словам специалиста, работа с растениями на открытом воздухе снижает уровень стресса и симптомы депрессии. Кроме того, у людей, трудящихся на даче, улучшаются когнитивные функции благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов, которые обладают антидепрессивным эффектом.
"Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета", — заметила Лариса Годун.
По мнению Годун, работа на даче способствует улучшению семейных отношений, так как позволяет близким обмениваться опытом и поддержкой. В свою очередь, доктор отметила, что такая практика приводит к укреплению эмоциональной связи и улучшению общения.
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