Россиянам назвали неожиданные плюсы от труда на даче

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Врач Годун: труд на даче помогает в борьбе со стрессом

1:01
Здоровье

По мнению педиатра Ларисы Годун, работа на даче может помочь бороться с депрессией и стрессом. В комментарии для Life. ru она отметила неожиданные пользу от занятий садоводством для россиян.

Врач Годун: труд на даче помогает в борьбе со стрессом
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

По словам специалиста, работа с растениями на открытом воздухе снижает уровень стресса и симптомы депрессии. Кроме того, у людей, трудящихся на даче, улучшаются когнитивные функции благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов, которые обладают антидепрессивным эффектом.

"Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета", — заметила Лариса Годун.

По мнению Годун, работа на даче способствует улучшению семейных отношений, так как позволяет близким обмениваться опытом и поддержкой. В свою очередь, доктор отметила, что такая практика приводит к укреплению эмоциональной связи и улучшению общения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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