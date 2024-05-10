Россиянам назвали неожиданные плюсы от труда на даче

Врач Годун: труд на даче помогает в борьбе со стрессом

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению педиатра Ларисы Годун, работа на даче может помочь бороться с депрессией и стрессом. В комментарии для Life. ru она отметила неожиданные пользу от занятий садоводством для россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

По словам специалиста, работа с растениями на открытом воздухе снижает уровень стресса и симптомы депрессии. Кроме того, у людей, трудящихся на даче, улучшаются когнитивные функции благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов, которые обладают антидепрессивным эффектом.

"Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета", — заметила Лариса Годун.

По мнению Годун, работа на даче способствует улучшению семейных отношений, так как позволяет близким обмениваться опытом и поддержкой. В свою очередь, доктор отметила, что такая практика приводит к укреплению эмоциональной связи и улучшению общения.