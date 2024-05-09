Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть

Существует множество вопросов и даже мифов о ходьбе и о том, как она может помочь вам похудеть и выглядеть наилучшим образом.
Ходьба помогает сжигать калории. Это важно для создания дефицита калорий, когда ваше тело сжигает больше калорий, чем вы потребляете с пищей.
Ходьба помогает избавиться от жира именно на животе. В отличие от бега и тренировок, вы можете ходить каждый день в течение длительных периодов времени, не чувствуя стресса, напряжения или усталости. Этот способ отлично подходит для начинающих, людей, ведущих сидячий образ жизни.
Если вы уже тренируетесь три раза в неделю, добавление четвертой тренировки может добавить слишком большую нагрузку на ваше тело и затруднить восстановление. Вместо этого просто добавьте ежедневную прогулку, чтобы легко сжечь дополнительные калории, и вы увидите больший прогресс без чрезмерной усталости.
Продолжительность ежедневных прогулок зависит от множества факторов. Например, насколько вы в хорошей физической форме, сколько калорий вы потребляете каждый день, как выглядит ваша программа упражнений.
Лучший способ найти свою золотую середину для похудения — это начать с небольшого количества времени и отслеживать свой прогресс. Например, прогуляйтесь 20 минут, для начала пять раз в неделю. Через несколько недель, если вы не худеете, увеличьте прогулку до 30 минут и проверьте еще раз. Если вы худеете, то продолжайте в том же темпе. Потом попробуйте ходить в более быстром темпе.
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