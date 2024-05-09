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Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть

Сколько нужно гулять, чтобы похудеть

1:46
Спорт

Существует множество вопросов и даже мифов о ходьбе и о том, как она может помочь вам похудеть и выглядеть наилучшим образом.

Сколько нужно гулять, чтобы похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Польза ходьбы для похудения

Ходьба помогает сжигать калории. Это важно для создания дефицита калорий, когда ваше тело сжигает больше калорий, чем вы потребляете с пищей.

Ходьба помогает избавиться от жира именно на животе. В отличие от бега и тренировок, вы можете ходить каждый день в течение длительных периодов времени, не чувствуя стресса, напряжения или усталости. Этот способ отлично подходит для начинающих, людей, ведущих сидячий образ жизни.

Если вы уже тренируетесь три раза в неделю, добавление четвертой тренировки может добавить слишком большую нагрузку на ваше тело и затруднить восстановление. Вместо этого просто добавьте ежедневную прогулку, чтобы легко сжечь дополнительные калории, и вы увидите больший прогресс без чрезмерной усталости.

Как долго нужно ходить каждый день для похудения

Продолжительность ежедневных прогулок зависит от множества факторов. Например, насколько вы в хорошей физической форме, сколько калорий вы потребляете каждый день, как выглядит ваша программа упражнений.

Лучший способ найти свою золотую середину для похудения — это начать с небольшого количества времени и отслеживать свой прогресс. Например, прогуляйтесь 20 минут, для начала пять раз в неделю. Через несколько недель, если вы не худеете, увеличьте прогулку до 30 минут и проверьте еще раз. Если вы худеете, то продолжайте в том же темпе. Потом попробуйте ходить в более быстром темпе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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