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"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"

В театре "Модерн" 25 мая покажут спектакль "Иуда?"

2:41
Культура

"Тема выбора, быть с Христом или Антихристом, звучит сейчас как никогда актуально".
Юрий Грымов

В театре "Модерн" 25 мая покажут спектакль "Иуда?"
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Юлия Мешкова

25 мая в театре "Модерн" состоится показ спектакля "Иуда?" по пьесе Александра Шишова. Это третья, завершающая часть трилогии режиссёра Юрия Грымова "Антихрист и Христос".

"В нашем третьем спектакле мы говорим о выборе уйти от Христа, предать его, — говорит Юрий Грымов. — Это попытка разобраться в том, сознательный это выбор или нет. Эти темы, на мой взгляд, крайне злободневны, они отзываются в каждом из нас, кем бы ты ни был, какое бы положение в обществе ни занимал. А почему в названии спектакля "Иуда" знак вопроса — вы поймете, посмотрев спектакль".

Со времен евангельских событий человечество не знает большего позора, чем навлёк на себя Иуда Искариот. История о том, как один из ближайших учеников Христа за тридцать серебреников предал своего Учителя, известна даже тем, кто никогда не держал в руках Библию. Но у внимательно читавших евангельский рассказ о предательстве Иуды неизбежно возникают многочисленные вопросы к мотивам поступка Иуды. Возникли они и у создателей спектакля.

Герои постановки пытаются докопаться до мотивов поступка Иуды Искариота. Он собирал деньги, которые жертвовали последователи Иисуса, деревянный ящик всегда находился при нём. В частности, поэтому довольно сомнительно, чтобы его прельстили 30 серебреников, которые якобы пообещали ему за то, чтобы он указал на Иисуса римским стражникам. Создатели спектакля отметают такую банальную версию и строят свою, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. Театр Грымова не дает ответов, театр побуждает зрителя задать важные вопросы самим себе: "Не предаю ли я Бога ежедневно и ежечасно так же, как все остальные апостолы вслед за поцелуем Иуды в Гефсиманском лесу предали Иисуса? Никто из них не вступился за учителя".

По словам Юрия Грымова, для лучшего осмысления третьей части трилогии "Антихрист и Христос" сначала стоит посмотреть две первые постановки — "Петр I" и "Леонардо". Тогда картина будет более объемной.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Лев Смирнов,
  • Богдан Щукин,
  • Александр Борисов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Алексей Багдасаров,
  • Вадим Пинский,
  • Марианна Канивец,
  • Валерия Королева

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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