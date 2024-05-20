Этот рецепт смузи со вкусом капучино обязательно понравится всем гурманам кофе: вкусный энергетический напиток

Капучино утром — замечательный способ проснуться. Попробуйте разнообразить свой рацион, попробовав смузи "Капучино".
Для приготовления этого напитка используются кофе, корица, взбитые сливки, мороженое, молоко, какао-порошок и кубики льда. Натуральный энергетический напиток!
Смешайте в блендере кофе, взбитые сливки, молоко, сахар и кубики льда. Разлейте смузи по бокалам и посыпьте сверху какао-порошком.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.