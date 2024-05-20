Этот рецепт смузи со вкусом капучино обязательно понравится всем гурманам кофе: вкусный энергетический напиток

Готовим смузи "Капучино": замечательный способ проснуться

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Капучино утром — замечательный способ проснуться. Попробуйте разнообразить свой рацион, попробовав смузи "Капучино".

Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого напитка используются кофе, корица, взбитые сливки, мороженое, молоко, какао-порошок и кубики льда. Натуральный энергетический напиток!

Ингредиенты

1 чашка кофе

2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка какао-порошка

150 мл молока

2 чайные ложки взбитых сливок

3 кубика льда

Приготовление

Смешайте в блендере кофе, взбитые сливки, молоко, сахар и кубики льда. Разлейте смузи по бокалам и посыпьте сверху какао-порошком.