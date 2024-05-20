Самые дешёвые студии на вторичном рынке Москвы: цены шокируют

Площадь самой дешёвой студии в Москве – чуть больше 6 кв. метров

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После громкой новости о запрете строительства студий и микроквартир в Москве сервис Сбербанка "Домклик" изучил соответствующий сегмент на рынке столичного жилья. Результатами поделилась РИА Недвижимость в пятницу.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Самые дешёвые студии на вторичке

Апартаменты-студия без окон площадью 6,1 кв. м на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома 1983 года постройки в 12 минутах пешком от "Электрозаводской" — 1,9 миллиона рублей. В апартаментах площадью 7,9 квадратных метра на втором этаже дома 1970 года постройки рядом с парком "Кусково" умудрились даже сделать второй ярус. За них просят 2,5 миллиона рублей. Апартаменты-студию размером 12,6 квадратных метра на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки в Щербинке продают за 2,69 миллиона рублей.

Ранее были найдены самые маленькие студии в новостройках Москвы.