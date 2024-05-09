На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе

Если вдруг забудете посадить огурцы весной

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — это одна из самых популярных овощных культур, которая используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья. Но что делать, если вы не успели посадить огурцы весной и хотите получить урожай даже в августе? Не отчаивайтесь, ведь существуют сорта огурцов, которые можно посадить даже в августе и получить хороший урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первым сортом, который стоит упомянуть, является "Зозулинский". Этот сорт отличается высокой устойчивостью к засухе и низким температурам, что позволяет выращивать его даже в холодных регионах. Огурцы этого сорта имеют длинную форму и характерный зеленый цвет. Они отличаются отличным вкусом и могут использоваться как для свежего употребления, так и для консервирования.

Ещё одним хорошим вариантом для посадки в августе является сорт "Маринка". Он отличается высокой устойчивостью к болезням и вредителям, а также хорошо переносит перепады температур. Огурцы этого сорта имеют темно-зеленую кожу и могут достигать длины до 20 см. Они отличаются сочным и сладким вкусом, поэтому идеально подходят для приготовления салатов и закусок.

Также стоит обратить внимание на сорт "Любимчик". Он отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе. Огурцы этого сорта имеют тонкую кожу и небольшой размер, что делает их идеальным выбором для консервирования. Они также отличаются хорошим вкусом и могут использоваться для приготовления различных блюд.

Если вы ищете сорт огурцов для выращивания в условиях ограниченного пространства, то обратите внимание на "Малыш". Он отличается компактным размером и высокой урожайностью. Огурцы этого сорта имеют темно-зеленую кожу и могут достигать длины до 10 см. Они отличаются хорошим вкусом и могут использоваться для приготовления салатов и закусок.

Но помните, что даже сорта огурцов, которые можно посадить в августе, требуют определенных условий для успешного роста и развития. Важно обеспечить им достаточное количество солнечного света и влаги, а также не забывать регулярно подкармливать.