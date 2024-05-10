"Похож на сына": Киркоров готовит Давида Бухарова к наследованию короны

Филипп Киркоров поддерживает талантливого Давида Бухарова на пути к славе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Много лет назад Филипп Киркоров помог мальчику из приемной семьи, Давиду Бухарову, обладающему сильными вокальными данными, но нуждающемуся в поддержке и направлении на пути к музыкальной карьере. Несмотря на молодость и отсутствие широкой известности, у Бухарова уже есть связи в шоу-бизнесе, благодаря чему Киркоров пообещал помогать ему развиваться в индустрии, если тот будет прилагать усилия.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Многие отмечают сходство между Бухаровым и Киркоровым, считая, что мальчик даже больше похож на артиста, чем его собственные дети. Несмотря на отсутствие биологического родства, поклонники считают, что появление Киркорова в жизни Давида — это настоящее чудо. Артист готовит талантливого юношу к становлению новым королем сцены, помогая ему постепенно завоевывать место в мире шоу-бизнеса.