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Филипп Киркоров поддерживает талантливого Давида Бухарова на пути к славе

0:55
Шоу-бизнес

Много лет назад Филипп Киркоров помог мальчику из приемной семьи, Давиду Бухарову, обладающему сильными вокальными данными, но нуждающемуся в поддержке и направлении на пути к музыкальной карьере. Несмотря на молодость и отсутствие широкой известности, у Бухарова уже есть связи в шоу-бизнесе, благодаря чему Киркоров пообещал помогать ему развиваться в индустрии, если тот будет прилагать усилия.

Филипп Киркоров поддерживает талантливого Давида Бухарова на пути к славе
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Многие отмечают сходство между Бухаровым и Киркоровым, считая, что мальчик даже больше похож на артиста, чем его собственные дети. Несмотря на отсутствие биологического родства, поклонники считают, что появление Киркорова в жизни Давида — это настоящее чудо. Артист готовит талантливого юношу к становлению новым королем сцены, помогая ему постепенно завоевывать место в мире шоу-бизнеса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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