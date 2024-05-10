Много лет назад Филипп Киркоров помог мальчику из приемной семьи, Давиду Бухарову, обладающему сильными вокальными данными, но нуждающемуся в поддержке и направлении на пути к музыкальной карьере. Несмотря на молодость и отсутствие широкой известности, у Бухарова уже есть связи в шоу-бизнесе, благодаря чему Киркоров пообещал помогать ему развиваться в индустрии, если тот будет прилагать усилия.
Многие отмечают сходство между Бухаровым и Киркоровым, считая, что мальчик даже больше похож на артиста, чем его собственные дети. Несмотря на отсутствие биологического родства, поклонники считают, что появление Киркорова в жизни Давида — это настоящее чудо. Артист готовит талантливого юношу к становлению новым королем сцены, помогая ему постепенно завоевывать место в мире шоу-бизнеса.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.