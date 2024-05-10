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ОСАГО без проблем: как цифровизация и финомбудсмен изменили ситуацию с жалобами

ЦБ: число жалоб на ОСАГО уменьшилось почти в 2 раза

2:19
Страхование

В первом квартале 2024 года в Банк России поступило 76,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в "Отчете о работе с обращениями январь-март 2024 года", опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ: число жалоб на ОСАГО уменьшилось почти в 2 раза
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отмечается, что в отношении субъектов страховой отрасли поступило 10,7 тыс. жалоб, что на 40,7% меньше показателя за первый квартал 2023 года. Особенно заметно снизилось количество жалоб на ОСАГО — 8,2 тыс. случаев (-45,5%). Число массовых шаблонных обращений, связанных с неверным применением коэффициента бонус-малус (КБМ), сократилось на 40,1%.

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов объяснил, что снижение количества жалоб связано с цифровизацией, которая позволяет страхователям быстро получать предложения и проверять корректность применения коэффициентов, а также с повышением внимания страховщиков к длительным отношениям с клиентами. Также спад числа обращений произошёл благодаря действующему в страховой сфере финансовому омбудсмену.

За первые три месяца 2024 года снизилась доля жалоб, связанных с оформлением электронных полисов ОСАГО, с 11,7% в 2023 году до 3,3% в текущем году. Кроме того, в 2023 году количество жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО сократилось почти в четыре раза, отмечает ЦБ.

Цыганов прогнозирует, что тенденция к снижению количества жалоб сохранится, если не возникнут существенные внешние проблемы на рынке ОСАГО.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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