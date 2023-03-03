Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Политолог Дибров: "В случае принятия санкций против РФ в Сербии может вспыхнуть гражданская война"

4:48
Мир

На днях президент Сербии Александр Вучич заявил, что ценит помощь России, в том числе в ООН (когда был заблокирован британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом), но не может поклясться, что никогда не поддержит санкции Запада.

Политолог Дибров: "В случае принятия санкций против РФ в Сербии может вспыхнуть гражданская война"

"Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид", — заявил Вучич.

Если всё же Сербия введёт санкции против России, то как это отразится на её политическом поле? Ведь возможное решение руководства Сербии в вопросе экономических санкций может стать не только показательным, но и историческим. Попытки Брюсселя заставить Сербию ввести санкции против России могут привести к тому, что Сербия лишится союзника, при этом будет перечёркнуто трагическое прошлое незаконных бомбардировок силами стран НАТО в 1999 году, считает политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" ("Peace&War CS") Егор Дибров.

Страны ЕС и НАТО пытаются создать "железный экономический занавес" и поделить Европу по принципу "свой-чужой". Может и хочет ли Сербия называться "своей" для стран ЕС? Многие чиновники ЕС, которые сейчас пытаются изменить вектор развития Сербии извне, в 1999 году принимали незаконные решения о начале ковровых бомбардировок мирных городов и районов Сербии. Колоссальные жертвы в 1999 году привели к спаду экономики Сербии и других стран региона.

"Современная политика ЕС — продолжение деструктивной политики НАТО, направленной на хаотизацию Балкан. Подобным способом руководство ЕС пытается нарушить существующий баланс в регионе и разрушить российско-сербские отношения. Двустороннее сотрудничество России и Сербии имеет большое значение для обеих стран. При этом руководство Сербии должно продолжать придерживаться позиции, что "нейтральной страной" быть выгоднее, чем казаться "своей" для ЕС", — отмечает политолог в интервью Pravda. Ru.

Что может потерять Сербия в случае введения санкций

Переход Сербии под влияние Брюсселя приведёт к потере политического и экономического суверенитета. Антироссийские санкции в свою очередь приведут к исчезновению большого рынка сбыта товаров для Сербии. Итог:

  • экономический коллапс,
  • рост рейтинга популистских и националистических партий, которые в случае прихода к власти усугубят ситуацию в стране.

Попытка популистов в будущем вступить в ЕС приведёт к новым потрясениям в стране, считает Дибров. Переход к системе квот на товары на рынке ЕС приведёт страну к спаду производства и затяжному экономическому кризису. ЕС попытается перевести Сербию на кредиты, которые страна не сможет отдавать и будет находиться "в долговой яме" ЕС, в которой уже находятся Португалия (125,5%), Италия (150 %), Греция (195,5%) и другие страны с долгом, многократно превышающим ВВП страны.

Нужно учитывать, что на развитие стран ЕС постоянно влияет и позиция Брюсселя по политическим вопросам, когда из-за вводимых ими санкций в странах ЕС усиливается кризис внутри отдельных государств союза. Так ЕС отрезает пути по выходу стран-должников из экономического кризиса, удерживая государства на "крючке".

"Экономическая система ЕС ориентирована на то, что должно быть 2-3 относительно сильных центра в Западной Европе, а остальные страны, преимущественно юго-восточная часть ЕС, становятся сырьевым придатком с дешёвой рабочей силой. Если руководство Сербии займёт позицию Брюсселя, то в будущем это приведёт к гражданской войне в Сербии, в результате которой страна окажется в затяжном политико-экономическом кризисе, решить который будет практически невозможно на протяжении десятилетий", — отмечает Дибров.

В условиях нестабильной геополитической обстановки руководству Сербии нужно действовать по принципу: "хочешь мира — готовься к войне". Об этом свидетельствует позиция США по вопросу Косово, которым всячески пытаются надавить на руководство Сербии в принятии важных решений для коллективного Запада. Ну а что будет дальше — покажет только время.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы александр вучич
Новости
Политолог Суздальцев: Украина намерена атаковать Приднестровье, но пока не сделает это
ВСУ начали выкапывать ещё одну линию противотанковых рвов возле границы с Белоруссией
Кинолог: собаки могут распознать своего хозяина даже среди двух близнецов
Жители Нижнего Новгорода боятся сову, нападающую на людей
Сербское предприятие опровергло данные об отправке боеприпасов на Украину
Армия России наступает на фронтах, уничтожено более 600 боевиков ВСУ
WWF: Взрывы на "Северных потоках" привели к экологической катастрофе
Российский боец снял, как его отряд спас подорвавшуюся на мине женщину 
Пострадавшие при нападении на брянские сёла получат по 500 тысяч рублей
В Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
В Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ
Генерал Шандор: российская тактика оказалась смертельной для ВСУ в ходе СВО на Украине
Осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ
Врач Сурненкова: если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, это может быть признаком депрессии
Глава правящей партии Грузии о введении закона об иноагентах: Говорят, что это не "Форд", а "Москвич"
В Совете при президенте РФ предложили проводить в российских вузах выпускной экзамен по русскому языку
Технологии спасения: создаются первые искусственные органы человека
Офтальмолог Азнаурян развеял мифы о близорукости
РИА Новости: в Москве убит один из создателей "Спутника V"
Корреспондент Sky News: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников