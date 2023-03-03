Политолог Дибров: "В случае принятия санкций против РФ в Сербии может вспыхнуть гражданская война"

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На днях президент Сербии Александр Вучич заявил, что ценит помощь России, в том числе в ООН (когда был заблокирован британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом), но не может поклясться, что никогда не поддержит санкции Запада.

"Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид", — заявил Вучич.

Если всё же Сербия введёт санкции против России, то как это отразится на её политическом поле? Ведь возможное решение руководства Сербии в вопросе экономических санкций может стать не только показательным, но и историческим. Попытки Брюсселя заставить Сербию ввести санкции против России могут привести к тому, что Сербия лишится союзника, при этом будет перечёркнуто трагическое прошлое незаконных бомбардировок силами стран НАТО в 1999 году, считает политолог, координатор дискуссионного клуба "Peace & War communication for security" ("Peace&War CS") Егор Дибров.

Страны ЕС и НАТО пытаются создать "железный экономический занавес" и поделить Европу по принципу "свой-чужой". Может и хочет ли Сербия называться "своей" для стран ЕС? Многие чиновники ЕС, которые сейчас пытаются изменить вектор развития Сербии извне, в 1999 году принимали незаконные решения о начале ковровых бомбардировок мирных городов и районов Сербии. Колоссальные жертвы в 1999 году привели к спаду экономики Сербии и других стран региона.

"Современная политика ЕС — продолжение деструктивной политики НАТО, направленной на хаотизацию Балкан. Подобным способом руководство ЕС пытается нарушить существующий баланс в регионе и разрушить российско-сербские отношения. Двустороннее сотрудничество России и Сербии имеет большое значение для обеих стран. При этом руководство Сербии должно продолжать придерживаться позиции, что "нейтральной страной" быть выгоднее, чем казаться "своей" для ЕС", — отмечает политолог в интервью Pravda. Ru.

Что может потерять Сербия в случае введения санкций

Переход Сербии под влияние Брюсселя приведёт к потере политического и экономического суверенитета. Антироссийские санкции в свою очередь приведут к исчезновению большого рынка сбыта товаров для Сербии. Итог:

экономический коллапс,

рост рейтинга популистских и националистических партий, которые в случае прихода к власти усугубят ситуацию в стране.

Попытка популистов в будущем вступить в ЕС приведёт к новым потрясениям в стране, считает Дибров. Переход к системе квот на товары на рынке ЕС приведёт страну к спаду производства и затяжному экономическому кризису. ЕС попытается перевести Сербию на кредиты, которые страна не сможет отдавать и будет находиться "в долговой яме" ЕС, в которой уже находятся Португалия (125,5%), Италия (150 %), Греция (195,5%) и другие страны с долгом, многократно превышающим ВВП страны.

Нужно учитывать, что на развитие стран ЕС постоянно влияет и позиция Брюсселя по политическим вопросам, когда из-за вводимых ими санкций в странах ЕС усиливается кризис внутри отдельных государств союза. Так ЕС отрезает пути по выходу стран-должников из экономического кризиса, удерживая государства на "крючке".

"Экономическая система ЕС ориентирована на то, что должно быть 2-3 относительно сильных центра в Западной Европе, а остальные страны, преимущественно юго-восточная часть ЕС, становятся сырьевым придатком с дешёвой рабочей силой. Если руководство Сербии займёт позицию Брюсселя, то в будущем это приведёт к гражданской войне в Сербии, в результате которой страна окажется в затяжном политико-экономическом кризисе, решить который будет практически невозможно на протяжении десятилетий", — отмечает Дибров.

В условиях нестабильной геополитической обстановки руководству Сербии нужно действовать по принципу: "хочешь мира — готовься к войне". Об этом свидетельствует позиция США по вопросу Косово, которым всячески пытаются надавить на руководство Сербии в принятии важных решений для коллективного Запада. Ну а что будет дальше — покажет только время.