Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Эффективные способы против муравьёв

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Существует несколько способов борьбы, включая использование химических средств, народных методов и превентивных мер. Вот несколько эффективных способов, которые помогут вам избавиться от муравьев:

1. средства от насекомых: на рынке существует огромное количество химических средств от муравьев, таких как спреи, гели, ловушки и порошки. Однако перед их применением необходимо убедиться, что они безопасны для домашних животных и детей.

2. лимонная вода: муравьи ненавидят запах лимона, поэтому для прогонки их с участка можно использовать смесь воды и сока лимона, которую нужно разбрызгать вдоль дорожек муравьев или на местах, где они обитают.

3. мелисса: мята и мелисса также помогают избавиться от муравьев. Растертые листья могут быть размещены вдоль стен и окон, чтобы создать барьер для муравьев.

4. очистка участка: муравьи привлекаются к пище, поэтому важно не оставлять открытой еду на участке, закрывать контейнеры с продуктами и не допускать грязи и пищевых остатков на территории.

5. выметание муравейников: если на участке образовался муравейник, его следует вымести и уничтожить, чтобы предотвратить повторное появление муравьев.