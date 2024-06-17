От компактных до крупных: как подобрать правильное количество растений для квартиры

Сколько растений нужно для квартиры разной площади

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения — неотъемлемая часть интерьера современных квартир. Они не только украшают пространство, но и приносят пользу для здоровья человека. Однако как определить оптимальное количество зелёных питомцев в доме? Разберёмся с этим вопросом.

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Научно доказано, что растения в квартире приносят немало пользы:

улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород;

увлажняют сухой воздух, особенно в отопительный период;

положительно влияют на психоэмоциональное состояние, снижая стресс;

способствуют повышению продуктивности и концентрации;

создают более комфортный микроклимат в помещении.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на площадь квартиры. Оптимальное количество зелёных питомцев:

для однокомнатной квартиры — 5-10 растений;

для двухкомнатной — 10-15 растений;

для трёхкомнатной — 15-20 растений.

Также нужно учитывать размер самих растений. Для небольших помещений лучше выбирать компактные виды с небольшими листьями. А для просторных комнат подойдут более крупные экземпляры.

Кроме того, важно, чтобы площадь, занимаемая растениями, не превышала 1/3 от общей площади помещения. В противном случае они будут забирать слишком много полезного пространства.

При размещении растений в квартире стоит соблюдать несколько правил:

расставляйте их равномерно по всем комнатам;

уделяйте особое внимание спальне и рабочему месту;

располагайте их возле окон, чтобы они получали достаточно света;

подбирайте виды с разными потребностями в освещении;

следите, чтобы растения не загораживали проходы и обзор.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете создать в своей квартире комфортную "зелёную" атмосферу. Главное — не перестараться с количеством растений, чтобы не превратить свое жилище в оранжерею.