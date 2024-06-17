От компактных до крупных: как подобрать правильное количество растений для квартиры

Комнатные растения — неотъемлемая часть интерьера современных квартир. Они не только украшают пространство, но и приносят пользу для здоровья человека. Однако как определить оптимальное количество зелёных питомцев в доме? Разберёмся с этим вопросом.
Научно доказано, что растения в квартире приносят немало пользы:
Специалисты рекомендуют ориентироваться на площадь квартиры. Оптимальное количество зелёных питомцев:
Также нужно учитывать размер самих растений. Для небольших помещений лучше выбирать компактные виды с небольшими листьями. А для просторных комнат подойдут более крупные экземпляры.
Кроме того, важно, чтобы площадь, занимаемая растениями, не превышала 1/3 от общей площади помещения. В противном случае они будут забирать слишком много полезного пространства.
При размещении растений в квартире стоит соблюдать несколько правил:
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете создать в своей квартире комфортную "зелёную" атмосферу. Главное — не перестараться с количеством растений, чтобы не превратить свое жилище в оранжерею.
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