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От компактных до крупных: как подобрать правильное количество растений для квартиры

Сколько растений нужно для квартиры разной площади

2:03
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения — неотъемлемая часть интерьера современных квартир. Они не только украшают пространство, но и приносят пользу для здоровья человека. Однако как определить оптимальное количество зелёных питомцев в доме? Разберёмся с этим вопросом.

Сколько растений нужно для квартиры разной площади
Фото: commons.wikimedia.org by Trogain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Научно доказано, что растения в квартире приносят немало пользы:

  • улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород;
  • увлажняют сухой воздух, особенно в отопительный период;
  • положительно влияют на психоэмоциональное состояние, снижая стресс;
  • способствуют повышению продуктивности и концентрации;
  • создают более комфортный микроклимат в помещении.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на площадь квартиры. Оптимальное количество зелёных питомцев:

  • для однокомнатной квартиры — 5-10 растений;
  • для двухкомнатной — 10-15 растений;
  • для трёхкомнатной — 15-20 растений.

Также нужно учитывать размер самих растений. Для небольших помещений лучше выбирать компактные виды с небольшими листьями. А для просторных комнат подойдут более крупные экземпляры.

Кроме того, важно, чтобы площадь, занимаемая растениями, не превышала 1/3 от общей площади помещения. В противном случае они будут забирать слишком много полезного пространства.

При размещении растений в квартире стоит соблюдать несколько правил:

  • расставляйте их равномерно по всем комнатам;
  • уделяйте особое внимание спальне и рабочему месту;
  • располагайте их возле окон, чтобы они получали достаточно света;
  • подбирайте виды с разными потребностями в освещении;
  • следите, чтобы растения не загораживали проходы и обзор.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете создать в своей квартире комфортную "зелёную" атмосферу. Главное — не перестараться с количеством растений, чтобы не превратить свое жилище в оранжерею.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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