Советы эксперта: как вернуть бровям естественную густоту и форму после перещипывания

Эксперт Виноградова поделилась советами по восстановлению перещипанных бровей

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт поделилась советами по восстановлению бровей после их "перещипания". Она предложила пять рекомендаций, направленных на стимуляцию роста волосяных луковиц и обеспечение правильного питания кожи в этом процессе.

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Первым шагом эксперт рекомендует отложить домашний пинцет, так как самостоятельная коррекция может нарушить естественный рост волосков, что сделает форму бровей неопрятной. Вместо этого следует обратиться к профессионалу, который сможет выполнить правильную коррекцию.

Катя Виноградова призывает добавить в рацион продукты, богатые белком и токоферолом, такие как рыба, котлеты и масла холодного отжима. Она также подчеркивает полезность отдыха у моря и употребления витамина D для стимуляции роста бровей.

Для домашнего ухода за бровями рекомендуется приготовить сыворотку из касторового или репейного масла с добавлением токоферола (витамина Е). Это средство улучшает кровообращение и уходит за фолликулами, идеально наносить его на чистую кожу перед сном, массируя брови в течение двух минут.

Касательно стимуляции роста бровей, рекомендуется использовать масло усьмы, однако оно не подходит для людей с чувствительной кожей или аллергическими реакциями. Эффективными считаются также кремы с пептидами меди.

Наконец, для ускорения процесса восстановления бровей рекомендуется регулярно чесать брови по направлению их роста, массировать для улучшения кровотока и уплотнения.

Полный цикл восстановления роста бровей занимает примерно от 6 до 8 месяцев, и процедуры могут ускорить этот процесс, делая брови плотнее и гуще.