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Советы эксперта: как вернуть бровям естественную густоту и форму после перещипывания

Эксперт Виноградова поделилась советами по восстановлению перещипанных бровей

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Эксперт поделилась советами по восстановлению бровей после их "перещипания". Она предложила пять рекомендаций, направленных на стимуляцию роста волосяных луковиц и обеспечение правильного питания кожи в этом процессе.

Эксперт Виноградова поделилась советами по восстановлению перещипанных бровей
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым шагом эксперт рекомендует отложить домашний пинцет, так как самостоятельная коррекция может нарушить естественный рост волосков, что сделает форму бровей неопрятной. Вместо этого следует обратиться к профессионалу, который сможет выполнить правильную коррекцию.

Катя Виноградова призывает добавить в рацион продукты, богатые белком и токоферолом, такие как рыба, котлеты и масла холодного отжима. Она также подчеркивает полезность отдыха у моря и употребления витамина D для стимуляции роста бровей.

Для домашнего ухода за бровями рекомендуется приготовить сыворотку из касторового или репейного масла с добавлением токоферола (витамина Е). Это средство улучшает кровообращение и уходит за фолликулами, идеально наносить его на чистую кожу перед сном, массируя брови в течение двух минут.

Касательно стимуляции роста бровей, рекомендуется использовать масло усьмы, однако оно не подходит для людей с чувствительной кожей или аллергическими реакциями. Эффективными считаются также кремы с пептидами меди.

Наконец, для ускорения процесса восстановления бровей рекомендуется регулярно чесать брови по направлению их роста, массировать для улучшения кровотока и уплотнения.

Полный цикл восстановления роста бровей занимает примерно от 6 до 8 месяцев, и процедуры могут ускорить этот процесс, делая брови плотнее и гуще.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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