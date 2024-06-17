Спектакль "Скупой" едет на гастроли

1:58 Your browser does not support the audio element. Культура

Спектакль "Скупой" отправляется в гастрольный тур: сначала в Сызрань, а затем в Санкт-Петербург.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Гастроли — необходимая часть жизни репертуарного театра. Показать себя на в чужом театре, перед публикой другого города — это и интересно, и ответственно. Ну, а если предстоит поездка в престижное место, где сформирована своя аудитория, свои вкусы и критерии, это вдвойне интригует.

Сызранский театр драмы имени А. Н. Толстого — весьма значимая точка на театральной карте страны. Это один из старейших театров России. Он был открыт в 1918 году. В его репертуаре — классика и современные пьесы, детский репертуар и творческие встречи.

В Санкт-Петербурге спектакль будет сыгран в ДК Выборгский — на известной театральной площадке, где гастролируют многие московские театры. Большой зал вмещает до 2000 зрителей — и это в три раза больше, чем зал московского театра "Маска", где играется "Скупой" в "домашних" условиях.

Комедия "Скупой" Ж.-Б. Мольера в постановке Нового Театра — необычное прочтение классической пьесы. Прежде всего потому, что в ней используются тексты не только господина де Мольера, но и исполнителя главной роли народного артиста России Леонида Якубовича. Классическую комедию поставил народный артист России Валентин Клементьев, художественный руководитель постановки Эдуард Бояков. Сценография Александра Цветного и костюмы Виктории Севрюковой обеспечили этому спектаклю яркую визуальную форму. Мы с радостью ждем петербургских и сызранских любителей театра на нашем спектакле.

Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого: 28 июня

Санкт-Петербург, ДК Выборгский: 13 августа