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Спектакль "Скупой" едет на гастроли

1:58
Культура

Спектакль "Скупой" отправляется в гастрольный тур: сначала в Сызрань, а затем в Санкт-Петербург.

Спектакль "Скупой" едет на гастроли
Фото: Пресс-служба Нового театра

Гастроли — необходимая часть жизни репертуарного театра. Показать себя на в чужом театре, перед публикой другого города — это и интересно, и ответственно. Ну, а если предстоит поездка в престижное место, где сформирована своя аудитория, свои вкусы и критерии, это вдвойне интригует.

Сызранский театр драмы имени А. Н. Толстого — весьма значимая точка на театральной карте страны. Это один из старейших театров России. Он был открыт в 1918 году. В его репертуаре — классика и современные пьесы, детский репертуар и творческие встречи.

В Санкт-Петербурге спектакль будет сыгран в ДК Выборгский — на известной театральной площадке, где гастролируют многие московские театры. Большой зал вмещает до 2000 зрителей — и это в три раза больше, чем зал московского театра "Маска", где играется "Скупой" в "домашних" условиях.

Комедия "Скупой" Ж.-Б. Мольера в постановке Нового Театра — необычное прочтение классической пьесы. Прежде всего потому, что в ней используются тексты не только господина де Мольера, но и исполнителя главной роли народного артиста России Леонида Якубовича. Классическую комедию поставил народный артист России Валентин Клементьев, художественный руководитель постановки Эдуард Бояков. Сценография Александра Цветного и костюмы Виктории Севрюковой обеспечили этому спектаклю яркую визуальную форму. Мы с радостью ждем петербургских и сызранских любителей театра на нашем спектакле.

Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого: 28 июня

Санкт-Петербург, ДК Выборгский: 13 августа

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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