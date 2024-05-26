Быстрые экспресс-диеты: способы подготовиться к важному событию

Диеты для быстрого подготовления к важным событиям

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если осталось всего пару дней до важного события, а ваше платье не сидит так, как хотелось бы, иногда можно прибегнуть к радикальным методам. Однако стоит помнить, что частое использование экспресс-диет может привести к временным результатам, а после может вернуться и даже увеличиться вес.

Кефирная диета — это, по сути, несколько дней разгрузки. Кефир помогает поддержать нормальную работу ЖКТ и избежать дискомфорта в желудке. В течение каждого дня на этой диете вы пьете полтора литра кефира и употребляете 400-500 граммов дополнительных продуктов. В первый день можно добавить отварную куриную грудку к кефиру. На второй день добавляйте к кефиру картофель: отварной или запеченный. На третий день ешьте яблоки вместе с кефиром.

Очищающая диета еще более строгая. Важно уделить этому времени отдыха и избегать перегрузок. Вы сможете потерять несколько килограммов и улучшить состояние кожи. Первый день — фруктовый, второй — овощной, третий — белковый.

Белковая диета поможет избавиться от лишней жидкости, улучшить метаболизм и начать процесс сжигания жиров. На завтрак нужно съесть одно вареное яйцо, а через три часа — выпить стакан зеленого чая и съесть 150 граммов обезжиренного творога. До следующего утра можно пить только столовую минеральную воду без газа, исключая чай, кофе и соки.