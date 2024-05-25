Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

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2:04
Садоводство » Советы

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Фото: commons.wikimedia. org by Rhin Mo Zilba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Растения с кислым почвенным pH. Зола имеет щелочной характер и может повысить pH почвы. Поэтому ее не следует использовать для удобрения растений, которые предпочитают кислую почву, например, азалии, рододендроны и гортензии.

2. Растения с чувствительными корнями. Одной из важных задач корней растений является поглощение воды и питательных веществ. Однако зола может вызвать обжиг корней из-за своей щелочности, особенно если применяется в больших количествах. Поэтому ее не рекомендуется использовать для удобрения растений с чувствительными корнями, например, молодых саженцев.

3. Растения с высоким содержанием солей. Зола содержит значительное количество солей, которые могут накапливаться в почве и вызвать солевую горелку у растений. Поэтому ее не следует применять для удобрения растений, которые уже обладают высоким содержанием солей, например, розы.

4. Растения с низким потреблением калия. Зола содержит большое количество калия, который может быть излишним для некоторых растений. Поэтому ее не стоит использовать для удобрения растений, которым не требуется дополнительное введение калия, например, декоративных кустарников.

5. Растения с легкими листьями. Зола может оставлять белый налет на листьях растений, что не только портит их внешний вид, но и затрудняет фотосинтез. Поэтому ее не рекомендуется использовать для удобрения растений с нежными листьями, например, лилий.

Как не лишиться урожая при подкормке золой?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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