Признание Ольги Бузовой: "Меня обидел Давид!"

В шоу "Сокровища императора" Ольга Бузова и Давид Манукян не могут разрешить свои отношения. Паре приходится столкнуться с испытаниями полуфинала и размышлять о том, как вести себя друг с другом.
В последнем выпуске Бузова выразила надежду на извинения от Манукяна за прошлые действия, но Давид имеет свое мнение по этому поводу, которое обещал озвучить в приватной беседе. Многие зрители предполагают, что отношения Бузовой и Манукяна могут быть лишь бизнес-проектом.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.