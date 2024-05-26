Признание Ольги Бузовой: "Меня обидел Давид!"

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Ольга Бузова ждет от Давида Манукяна извинений

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Шоу-бизнес

В шоу "Сокровища императора" Ольга Бузова и Давид Манукян не могут разрешить свои отношения. Паре приходится столкнуться с испытаниями полуфинала и размышлять о том, как вести себя друг с другом.

Ольга Бузова ждет от Давида Манукяна извинений
Фото: инстаграм аккаунт Ольги Бузовой

В последнем выпуске Бузова выразила надежду на извинения от Манукяна за прошлые действия, но Давид имеет свое мнение по этому поводу, которое обещал озвучить в приватной беседе. Многие зрители предполагают, что отношения Бузовой и Манукяна могут быть лишь бизнес-проектом.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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