Признание Ольги Бузовой: "Меня обидел Давид!"

Ольга Бузова ждет от Давида Манукяна извинений

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу "Сокровища императора" Ольга Бузова и Давид Манукян не могут разрешить свои отношения. Паре приходится столкнуться с испытаниями полуфинала и размышлять о том, как вести себя друг с другом.

Фото: инстаграм аккаунт Ольги Бузовой

В последнем выпуске Бузова выразила надежду на извинения от Манукяна за прошлые действия, но Давид имеет свое мнение по этому поводу, которое обещал озвучить в приватной беседе. Многие зрители предполагают, что отношения Бузовой и Манукяна могут быть лишь бизнес-проектом.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова расширяет свою коллекцию виниловых пластинок с автографами знаменитостей.