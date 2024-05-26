В горах Ингушетии появятся современные модульные отели: роскошь среди величественной истории

В Ингушетии планируется возведение модульных отелей на 170 мест, которые будут расположены на территории горного Джейрахского района, сообщает "Интерфакс".
Данные модульные отели будут представлены на фоне величественных средневековых башен — одной из ключевых достопримечательностей региона. Гостям будут предложены все необходимые удобства, доступные в обычных гостиницах, включая питание и различные сервисы.
Реализация проекта стала возможной благодаря программе под названием "Туризм и индустрия гостеприимства", финансируемой из федерального бюджета.
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