В горах Ингушетии появятся современные модульные отели: роскошь среди величественной истории

Ингушетия готовится к строительству модульных отелей у средневековых башен

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ингушетии планируется возведение модульных отелей на 170 мест, которые будут расположены на территории горного Джейрахского района, сообщает "Интерфакс".

Фото: commons.wikimedia.org by Тимур Агиров is licensed under CC BY-SA 4.0

Данные модульные отели будут представлены на фоне величественных средневековых башен — одной из ключевых достопримечательностей региона. Гостям будут предложены все необходимые удобства, доступные в обычных гостиницах, включая питание и различные сервисы.

Реализация проекта стала возможной благодаря программе под названием "Туризм и индустрия гостеприимства", финансируемой из федерального бюджета.